Annalisa arriva a Milano recuperando così il concerto programmato per dicembre 2021 e cancellato per ben due volte causa Covid-19.

Torna con tutta la sua energia sul palco del Fabrique per un concerto a grande ritmo. Preparatevi a ballare: la scaletta delle canzoni in programma è esplosiva!

Annalisa live a Milano, info utili su orari e biglietti

Nella serata di venerdì 28 ottobre, Annalisa si esibirà al Fabrique (Milano) in un appuntamento imperdibile. Il concerto prevede tutti i più grandi successi della giovane cantante tra cui anche “Bellissima”, brano inedito che anticipa l’uscita del nuovo disco. Il concerto inizierà alle 21.00 e sono ancora disponibili alcuni biglietti (il prezzo è di 35 euro) sulle varie piattaforme quindi affrettatevi per garantirvi un posto al concerto! L’appuntamento è al Fabrique, vediamo insieme arrivare sul luogo dell’evento.

Come raggiungere il Fabrique a Milano

Raggiungere il Fabrique non è per niente difficile e ci sono varie soluzioni sia in macchina che con i mezzi pubblici, vediamole insieme.

In macchina

É necessario imboccare l’uscita Mecenate- tangenziale est o CAMM-tangenziale est

Con i mezzi pubblici

A seconda del punto da cui partite ci sono diverse soluzioni: Arrivando da Milano Centrale dovete prendere la Linea 60 da P.za Duca D’Aosta per 11 fermate a scendere a “Via Cadore / C.so Ventidue Marzo”. Da qui prendete la linea 27 per 13 fermate e scendete in “Via Mecenate / Via Fantoli”. Arrivando invece da Milano Porta Garibaldi dovrete prendere la metropolitana Linea 2 (Verde) in direzione Gessate / Cologno e scendere a Piola, a questo punto prendete la linea 90 (Circolare destra) per 7 fermate e scendete alla fermata “V.le Campania / V.le Corsica”.

Da qui prendete la linea 27 per 10 fermate e scendete in “Via Mecenate / Via Fantoli”. Arrivando da Milano Cadorna dovrete percorrere la metropolitana Linea 1 (Rossa) in direzione Sesto 1 Maggio FS e scendere dopo 4 fermate a San Babila. Da qui dirigetevi a piedi a Largo Augusto per prendere la Linea 27 per 18 fermate e scendete in “Via Mecenate / Via Fantoli”.

Se invece arrivate dall’aeroporto Milano Linate dovrete raggiungere la fermata Segrate SP15b/Baracca e prendete il bus K512 per 4 fermate. Ricordatevi di scendere alla fermata via Mecenate – via Fantoli.

La scaletta completa delle canzoni

Ecco quali sono i brani che Annalisa canterà sul palco Milanese, immancabile il pezzo inedito “Bellissima” in apertura e chiusura del concerto:

Bellissima

Alice e il blu

Se avessi un cuore

Bye Bye

Amsterdam

Tsunami

Bonsai

Movimento lento

Diamante lei e luce lui / Senza riserva / Una finestra tra le stelle

Avocado toast

Vento sulla luna / Walking on the Moon

Nuda

Un domani

Il mondo prima di te

N.U.D.A (nascere umani diventare animali)

Principessa

Direzione la vita

D’oro

Eva+Eva

Dieci

Tropicana

Bellissima