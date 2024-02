Perché Annalisa piangeva durante la premiazione del Festival di Sanremo 2024? Tutti i telespettatori hanno visto quella quasi inequivocabile immagine dell'artiste ligure in lacrime, molto commossa o delusa, dopo l'incoronazione di Angelina Mango al Festival della canzone italiana. Annalisa, però, ha voluto fare chiarezza sulla situazione e ha tranquillizzato tutti coloro che erano dispiaciuti nel vederla triste.

Perché Annalisa piangeva dopo la finale di Sanremo? La risposta della cantante

Il Festival di Sanremo 2024, oltre ad essere stato caratterizzato da polemiche spesso di natura politica, è stato il trionfo dei meme e dei frame di video degli artisti in gara. Tra i tanti screenshot ai video della finale del Festival, ne esiste uno in particolare che ha attirato l'attenzione di tutti e riguarda proprio Annalisa.

La cantante, durante la premiazione, accenna prima un sorriso, poi sposta la testa e i suoi occhi sono lucidi. Per molti l'artista era solo commossa, per altri invece profondamente delusa in quanto si è classificata solo in terza posizione.

Vedere Annalisa così ha spezzato il cuore (metaforicamente parlando) a molti fan della cantante e alle persone che speravano in una posizione più alta per lei e la sua Sinceramente.

Quelle immagini non potevano passare inosservate alla stampa che ha deciso di indagare. Tra domande inopportune sulla presunta gravidanza e sulle presunte performance con l'autotune, alcuni giornalisti hanno chiesto alla cantante qualcosa in merito a queste lacrime.

Annalisa, forse al corrente dei meme e di foto e video che circolano in rete, ha spiegato che non stava affatto piangendo sebbene fosse molto emozionata. A proposito di quelle immagini, la cantante ha anche dichiarato in conferenza stampa:

Si vedono solo alcuni momenti e da pochi secondi si fanno congetture.

Quelle immagini, dunque, sono state solo un grande equivoco che ha provocato un inutile dispiacere ai fan.

Annalisa dopo Sanremo 2024: il successo di Sinceramente

Che Annalisa non fosse triste si poteva facilmente intuire già subito dopo il Festival. La cantante, infatti, dopo la premiazione ha partecipato al party finale di Sanremo ed è stata a ballare tutta la notte. In molti video circolati sui social, si vede la cantante che si diverte ed è molto serena mentre balla anche sulle note della sua canzone.

L'artista, sempre dopo il Festival, è stata ospite del programma Che tempo che fa, condotto dal suo corregionale Fabio Fazio. Anche in quel caso non sembrava né triste né delusa per il suo piazzamento nella classifica finale di Sanremo 2024.

Annalisa, dopo il Festival che l'ha comunque premiata con una medaglia di bronzo, si gode un po' di tranquillità e il successo del suo brano. Sinceramente sta infatti scalando le classifica di Spotify e ha già superato i 7 milioni di ascolti.

Leggi anche: Chi è Annalisa Scarrone: titolo di studio, vita privata e canzoni famose