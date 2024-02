Anno bisestile: cosa significa, perché cade ogni 4 anni e altre curiosità

Il 2024 è un anno bisestile, quindi sul calendario, nel mese più corto dell'anno, appare il giorno 29 febbraio. Ciò accade ogni quattro anni, per un motivo ben preciso. Scopriamo quindi cosa significa anno bisestile, e tutte le curiosità ad esso legate.

Sommario:

1. Cosa significa anno bisestile? 2. Perché l'anno bisestile si verifica ogni quattro anni? 3. Perché si chiama anno bisestile? 4. Che vuol dire "anno bisesto, anno funesto"? 5. L'anno bisestile porta fortuna?

Cosa significa anno bisestile?

Un anno bisestile è un anno che conta un giorno in più, ossia il 29 febbraio. Nel calendario giuliano, usato in alcuni Paesi ortodossi, cade ogni quattro anni (dunque negli anni divisibili per 4), mentre nel calendario gregoriano, quello adottato da noi e nella maggior parte del mondo, cade ogni 4 anni, ma non negli anni secolari non divisibili per 400.

L'anno bisestile è quindi un anno di 366 giorni, e serve a garantire in modo corretto l'alternarsi delle stagioni. Ma perché si aggiunge un giorno in più proprio ogni quattro anni?

Perché l'anno bisestile si verifica ogni quattro anni?

Per capire il motivo della sua ricorrenza quadriennale e la sua funzione bisogna prima distinguere tra "anno civile" e "anno solare". L'anno civile dura esattamente 365 giorni, ed è quello che troviamo sui nostri calendari. L'anno solare indica invece il tempo impiegato dalla Terra per fare un giro completo intorno al Sole, ed è di 365 giorni, 5 ore, 48 minuti e 45 secondi.

Tra anno civile e anno solare rimangono quindi circa 6 ore di scarto, che viene compensato ogni quattro anni con l'aggiunta del 29 febbraio. Tuttavia, il problema persiste, perché lo scarto non è esattamente di 24 ore, e ogni anno si accumulano dei minuti di sfasamento.

Per risolvere l'inconveniente, con il calendario Gregoriano si è deciso di adottare il sistema solo per gli anni divisibili per 400, oltre che per 4. Ad esempio, il 2000 è stato un anno bisestile, mentre il 1900 no.

Perché si chiama anno bisestile?

L’anno bisestile prende il nome dall’espressione latina "bis sexto die", usata in epoca romana, che significa "sesto giorno ripetuto".

I romani infatti avevano l'usanza di contare due volte il sesto giorno prima delle Candele di marzo. Nel calendario romano le candele indicavano il primo giorno del mese, quindi il giorno ripetuto era il 24 febbraio.

Che vuol dire "anno bisesto, anno funesto"?

L'anno bisestile è oggetto di superstizioni molto consolidate e popolari. Conosciamo tutti il proverbio "anno bisesto, anno funesto". Ma da dove proviene il detto secondo cui l'anno bisestile sarebbe un anno sfortunato?

I giorni "in più" sono sempre stati considerati un periodo particolare, una forma di tempo fuori dal tempo, nel quale si manifestano fenomeni magici, sia positivi, sia negativi.

Da ciò origina il timore nei confronti degli anni bisestili. Gli antichi romani, inoltre, ritenevano che l'anno bisestile fosse un anno funesto anche perché nel mese di febbraio si celebravano i riti dedicati ai defunti.

Queste superstizioni sono ovviamente legate a credenze popolari, ma è anche vero che negli anni bisestili sono accadute molti eventi tragici. Ne sono un esempio il naufragio del Titanic nel 1912, il terremoto in Friuli del 1976, o quello dell'Irpinia del 1980. Nel 2004 ci fu lo tsunami dell'Oceano indiano, e nel 2020 scoppiò la pandemia del Covid-19.

Inoltre, molti celebri personaggi della storia furono assassinati proprio in un anno bisestile, come ad esempio Gandhi nel 1948, Martin Luther King e Robert Kennedy nel 1968, John Lennon nel 1980.

L'anno bisestile porta fortuna?

Se guardiamo agli anni bisestili con un occhio meno critico possiamo trovare anche accadimenti felici, e non solo sciagure. Ad esempio, nel 1928 fu raggiunto il massimo grado di prosperità economica prima della crisi. Nel 1948 è entrata in vigore la Costituzione italiana, mentre nel 2000 è stata effettuata la prima mappatura del genoma umano.

Infine, la convinzione che l'anno bisestile sia sfortunato non è presente in tutto il mondo Nei Paesi anglosassoni infatti si ritiene che gli anni bisestili portino fortuna, e addirittura che il 29 febbraio sia il giorno più adatto per sfidare la sorte, dando il via a nuove iniziative destinate al successo.

Il 2024, essendo un anno bisestile, secondo le superstizioni potrebbe essere ricco di sciagure. Ma come abbiamo visto potrebbe anche rivelarsi un anno ricco di opportunità e crescita. Secondo l'oroscopo però ci sono dei segni zodiacali che dovranno stare particolarmente attenti, perché potrebbero essere molto sfortunati.