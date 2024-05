Le anticipazioni della settima puntata del serale di Amici, in onda su Canale 5 sabato 4 maggio, rivelano tante curiosità su ospiti, manche e concorrenti a rischio eliminazione: ecco di seguito tutto ciò che sappiamo.

Le anticipazioni di Amici sul serale del 4 maggio

Il serale si apre con le consuete tre manche in cui si sfidano gli studenti della casa di Amici. Ecco cosa succede nei tre round di sfida.

1. Prima manche

Durante la prima manche si sfida la squadra di Pettinelli-Todaro con i Cuccarini-Lo: Martina contro Mida. La prima presenta il brano Better, mentre l’avversario canta Sabbia. Successivamente Martina esegue Back to Back contro Sarah, che canta All I Want. A perdere la prima manche è Martina che va al ballottaggio finale.

2. Seconda manche

La squadra Cuccarini-Lo si sfida contro quella di Zerbi-Celentano. La sfida tra Holden e Mida viene vinta da Mida, in quanto Holden non è riuscito a preparare l’esibizione a causa della mancanza di tempo, perché occupato con l’EP.

Nel guanto di sfida voluto da Lorella Cuccarini, Mida canta Portami a Ballare contro Dustin, ma i giudici non riescono a stabilire chi sia stato il migliore e lo scontro viene annullato.

Nella sfida tra Sarah contro Petit vince quest’ultimo con il brano Bella. Nell’ultima sfida tra Mida e Marisol a vincere è Mida.

Il concorrente che va al ballottaggio per la seconda manche è Dustin.

3. Terza manche

Nell’ultima manche Marisol si sfida contro Mida. A vincere è la ballerina, che si esibisce con Spicy Margarita.

Nello scontro tra Holden e Sarah trionfa Sarah, mentre tra Petit e Sarah è Petit ad avere la meglio. Ad andare al ballottaggio finale è Mida.

Anticipazioni di Amici, il ballottaggio finale

Ad andare al ballottaggio finale sono Mida, Dustin e Martina. Dustin è il primo a salvarsi.

I concorrenti a rischio eliminazione per sabato 4 maggio sono Martina e Mida. Per sapere chi lascia la casa di Amici al termine della settima puntata del serale è necessario guardare la puntata su Canale 5 in prima serata.

Gli ospiti della settima puntata

Gli ospiti della serata sono la cantane Emma Marrone che si esibisce col suo nuovo singolo Femme Fatale, in uscita venerdì 3 maggio 2024.

L’ospite comico della settima puntata è Enrico Brignano.