Andrà in onda nella serata di venerdì 13 maggio 2022 l'ultimo appuntamento con la seconda stagione di Diavoli, la serie tv Sky che vede Patrick Dempsey e Alessandro Borghi nei panni dei due protagonisti. Ecco allora tutte le anticipazioni a disposizione su quello che succederà durante la quarta puntata che, come sempre, si dividerà in due episodi: il settimo e l'ottavo, ovvero il gran finale.

Diavoli 2: tutte le anticipazioni della quarta e ultima puntata della serie

Cosa succederà quindi nelle ultime battute prima del finale di stagione? Nel settimo episodio siamo ormai giunti allo scontro finale in questa guerra dei dati che vede coinvolti Massimo Ruggero (interpretato da Alessandro Borghi) e Dominic Morgan (interpretato da Patrick Dempsey).

Il primo è assorbito dalla chiusura di un accordo con l'Unione Europea sul 5G ma allo stesso tempo sta pensando anche a come mostrare tutte le prove di una minaccia incombente contro la democrazia.

L'ottavo episodio si apre invece nel 2020, quando dopo anni in "esilio", Massimo Ruggero vede l'insorgere della crisi causata dalla pandemia da Coronavirus. L'uomo d'affari guarda a questo avvenimento come una possibilità per ottenere la sua giustizia.

Alessandro Borghi e Patrick Dempsey: due talenti

Se il pubblico italiano e internazionale era già a conoscenza della bravura di Patrick Dempsey che nel suo curriculum vanta anche la partecipazione storica alla serie tv Grey's Anatomy, ideata e prodotta da Shonda Rhimes, all'estero in molti non erano ancora a conoscenza dell'immensa bravura di Alessandro Broghi.

L'attore di origini romane dopo aver dato prova delle sue capacità attoriali in diversi ruoli, tra cui su tutti ricordiamo il suo debutto con Suburra e la sua commuovente performance nei panni di Stefano Cucchi per il film Sulla mia pelle, ispirato alla vicenda giudiziaria che ha scosso tutta Italia, dà infatti un'ulteriore prova del suo talento con Diavoli, facendosi conoscere definitivamente anche oltreoceano.

Se anche a voi le loro interpretazioni sono piaciute parecchio e sentite di non averne ancora abbastanza, sappiate che si tratta di attendere ancora un po', ma a quanto pare sarebbe già in programma una terza serie di Diavoli, se non addirittura anche una quarta!

Dove vedere Diavoli 2 in streaming e dove ascoltare il podcast della serie

Per vedere Diavoli 2 è necessario avere un abbonamento a Sky oppure a Now Tv, dove gli episodi vengono trasmessi in streaming in contemporanea con la messa in onda sul canale di Sky Atlantic.

In alternativa, se non avete l'abbonamento a queste due piattaforme ma vi interessano gli argomenti trattati nella serie o semplicemente dopo aver guardato gli episodi vorreste approfondirli, su Audible e Spotify è disponibile il podcast Diavoli, dal nome della serie appunto, condotto da Alessandro Borghi, Massimo Temporelli e Guido Maria Brera.

Le puntate escono ogni giovedì e spaziano dal mondo della finanza e dell'economia fino a toccare gli argomenti più attuali come il Bitcoin, la Brexit e i già citati 5G e Coronavirus.

