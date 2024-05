La tensione continua ad aumentare e non coinvolge solo i naufraghi: L’Isola dei Famosi non sta ottenendo gli ascolti televisivi desiderati e cerca di rimediare con l’appuntamento del 13 maggio, prima dell’ennesimo cambiamento di programmazione.

Infatti, l’ottava puntata del 13 maggio è l’ultimo appuntamento del lunedì sera del reality che dal 19 maggio passa a un doppio appuntamento settimanale della domenica e del mercoledì.

Ma ci sono altre novità: diamo un’occhiata alla anticipazioni del 13 maggio e cosa aspettarci dall’ottava puntata.

Anticipazioni 13 maggio: cosa succede a L’Isola dei Famosi

A Cayos Cochino i naufraghi sono concentrati sulla sfida tra la squadra rossa e la squadra blu, capitanate da Greta e Samuel, e si creano nuove tensioni che coinvolgono soprattutto Rosanna Lodi che è al limite della rabbia e non riesce a trattenersi nei confronti di Artur Dainese.

Inoltre, dopo che la squadra blu si è complimentata con Rosy per le orecchiette è arrivata l’ennesima infrazione del regolamento a poche ore dalla diretta: i contatti tra i team erano stati vietati e come punizione entrambi devono restituire una ciotola di riso, pari a circa un pasto a testa per tutti

Chi sono i 3 nuovi concorrenti a L’Isola dei Famosi

Dopo 4 eliminazioni e 4 ritiri (oltre a un’espulsione) è previsto l’arrivo di 3 nuovi concorrenti che oltre a doversi adattare sull’isola devono fare conto anche dei gruppetti che si sono già creati tra i concorrenti.

Dario Cassini: comico e attore diventato famoso grazie a Zeling e Colorado arriva a L’Isola dei Famosi come un tentativo di risollevare le sorti del reality.

Linda Morselli: tra le 30 finaliste di Miss Italia nel 2006, Miss Eleganza e modella, Linda Morselli è conosciuta anche come l’ex-fidanzata storica di Valentino Rossi.

Karina Sapsai: modella e showgirl russa di fama internazionale ha una grande passione per la moda, il teatro e il cinema.

Dove va in onda L’Isola dei Famosi

L’appuntamento serale del 13 maggio va in onda su Canale 5, a partire dalle 21.30. Il reality è disponibile anche in streaming live e on demand su Mediaset Infinity.