Antonella Clerici: biografia, età e carriera della nota conduttrice televisiva italiana

Antonella Clerici è senza dubbio una delle conduttrici più apprezzate della televisione italiana. Il suo esordio nella televisione avviene nel 1985, seppur inizialmente su una rete minore.

Oltre al lavoro come conduttrice, Antonella Clerici è molto legata al mondo della scrittura, dedicandosi alla pubblicazione di numerosi libri, soprattutto di cucina.

Non ci resta che scoprire chi è Antonella Clerici e qual è stato il percorso che l'ha resa nota nel panorama italiano.

Antonella Clerici: biografia e carriera della conduttrice televisiva

Antonella Clerici nasce il 6 dicembre 1963 a Legnano, in provincia di Milano. Il papà è da tempo proprietario di un colorificio, mentre la mamma è una casalinga.

Dopo il periodo scolastico, Antonella fa il suo primo esordio nel mondo della televisione nel 1985 con "Telereporter". Tuttavia, la sua notorietà prende avvio dal 1989, quando conduce "Dribbling" su Rai 2.

Ecco alcune delle trasmissioni televisive che l'hanno resa nota al grande pubblico:

• Domenica Sprint

• La Domenica Sportiva, condotta insieme a Gianfranco De Laurentiis

• Unomattina insieme a Luca Giurato

• Domenica In

Il programma televisivo più importante per Antonella è però "La prova del cuoco", trasmissione di grande successo che le dà la possibilità di condurre altri programmi, tra cui il Festival di Sanremo nel 2005 insieme a Paolo Bonolis.

Dopo una breve assenza dai palinsesti televisivi, dal 2020 Antonella Clerici riprende il proprio posto su Rai 1 con il programma "È sempre mezzogiorno". Dallo stesso anno è anche conduttrice di "The voice senior", spin-off di "The Voice of Italy".

Vita privata e figli di Antonella Clerici

Nel 1989 Antonella Clerici si sposa con Giuseppe Motta, giocatore di basket. Tuttavia, il matrimonio si conclude dopo soli due anni. Nel 2000 la conduttrice convola nuovamente a nozze, questa volta con il produttore discografico Sergio Cossa.

Come nel caso precedente l'unione tra i due non dura a lungo e Antonella Clerici conosce Eddy Martens. Con quest'ultimo Antonella vive una grande storia d'amore. I due, infatti, daranno alla luce nel 2009 Maelle.

Tuttavia, la storia d'amore tra Antonella e Eddy Martens termina nel 2016, secondo alcuni rumours per un possibile tradimento. Antonella non abbandona però la voglia di trovare l'amore.

Dopo la fine della relazione con Eddy Martens, infatti, incontra Vittorio Garrone, suo attuale compagno, con cui inizia una nuova vita trasferendosi ad Arquata Scrivia.

In cosa è laureata Antonella Clerici?

Antonella Clerici si diploma al liceo classico e sceglie di intraprendere la carriera universitaria. In particolare, si è laureata in Giurisprudenza, ottenendo il massimo dei voti, cioè 110 e lode.

Solo in un secondo momento sceglierà la strada della televisione, iniziando la sua lunga e rinomata carriera.

Dove vive Antonella Clerici?

Antonella Clerici non ha mai nascosto la sua volontà di avere uno stile di vita semplice, vivendo in piccoli comuni in provincia.

Proprio per questo motivo, dopo aver incontrato Vittorio Garrone, si è trasferita con tutta la famiglia in Piemonte, precisamente ad Arquata Scrivia, in provincia di Alessandria.

Quanto guadagna Antonella Clerici?

Secondo alcune indiscrezioni, Antonella ha un patrimonio di 1,5 milioni di euro circa. Questi proventi derivano dalla sua presenza costante come conduttrice nei programmi di Rai 1, ma anche dalla sua partecipazione a numerosi eventi.

Inoltre, ogni apparizione televisiva come ospite le vale una somma extra di circa 500.000 euro.