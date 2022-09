Antonella Fiordelisi è una concorrente del Grande Fratello Vip 7. Vediamo chi è nel dettaglio, la sua vita privata e carriera.

Il GF Vip ormai è alle porte e il cast completo è stato ufficialmente annunciato dal conduttore Alfonso Signorini. Stasera, 19 Settembre 2022 ci sarà l’inizio della settima stagione. A commentare le vicende della casa più spiata d’Italia ci saranno Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, confermata in qualità di opinionista anche quest’anno, e la cantante Orietta Berti, new entry che per la prima volta ricoprirà questo ruolo.

Il cast completo del GF Vip 7 è formato da Antonella Fiordelisi, Pamela Prati, Wilma Goich, Giovanni Ciacci, Edoardo Donnamaria, Attilio Romita, Nikita Pelizon, Daniele Del Moro, Ginevra Lamborghini, Patrizia Rossetti, Carolina Marconi, Sara Manfuso, Cristina Quaranta, Sofia Giaele De Donà, Gegia, Marco Bellavia, Antonio Spinalbese, Luca Salatino, Elenoire Ferruzzi, Amaurys Pérez, Charlie Gnocchi e Alberto De Pisis.

GF Vip 7: Antonella Fiordelisi nel cast

Classe 1998, originaria di Salerno, Antonella Fiordelisi è ufficialmente una gieffina della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Dopo aver conseguito una laurea in Scienze Politiche, fin da piccola pratica sport. Si appassiona alla scherma ed entra all’età di 18 anni a far parte della squadra Nedo Nadi di Serie A e, successivamente, della Nazionale Under 20 vincendo la medaglia di bronzo ai Campionati italiani cadetti.

Tuttavia, abbandona la carriera sportiva nel 2017 per entrare nel mondo della moda. Inizia a lavorare come modella per campagne pubblicitarie fin quando entra nel cast di Temptation Island, il reality condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5. Nel 2019 ha rilasciato anche un singolo dal titolo Din Dan.

Vita privata della gieffina

Antonella Fiordelisi vive tra Salerno, Roma e Milano. Ha una sorella nata dalla stessa madre, ma con padre diverso. La partecipazione a Temptation Island le ha dato molta visibilità. Dopo questa esperienza, infatti, ha iniziato la sua attività di influencer sui social. La sua vita sentimentale è stata molto turbolenta fino ad ora.

Nel 2019 inizia la storia d’amore con Francesco Chiofalo, ma poco dopo annuncia sui social un tradimento da parte di lui. Dopo alcuni tira e molla, i due sembravano aver riconquistato la serenità, ma all’inizio del 2022 si sono detti ufficialmente addio. Ora la gieffina è impegnata con Carlos Corona, figlio di Nina Moric e Fabrizio Corona. Ma, in passato ha avuto flirt con il calciatore del Napoli, Gonzalo Higuain, e Amedeo Barbato, ex tronista di Uomini e Donne.