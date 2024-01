Chi è Antonello Fassari: vita privata e curiosità sull'attore romana

Sulla scena cinematografica italiana da oltre quarant'anni, Antonello Fassari vanta una carriera degna di nota. Attore di teatro, cinema e televisione, è un comico nato: vediamo chi è, ripercorrendo la sua biografia e dando uno sguardo alla vita privata.

Chi è Antonello Fassari: la vita e la carriera dell'attore romano

Classe 1952, Antonello Fassari è nato il 4 ottobre a Roma, sotto il segno zodiacale della Bilancia. Nel 1975 ha conseguito il diploma presso l’Accademia d’arte drammatica Silvio d’Amico e subito dopo ha iniziato a muovere i primi passi come attore. Il debutto è avvenuto a teatro, nell'opera Partita a scacchi diretto da Luca Ronconi.

Al cinema, invece, ha esordito nel 1979 con il film Atsalut pader di Paolo Cavara. Da questo momento in poi, la carriera di Antonello ha spiccato il volo, spaziando dal teatro alla televisione. Tra i titoli più famosi si ricordano: Il commissario Corso, I ragazzi della 3 C, Festa di Capodanno, Montecarlo Gran Casinò, Casa mia, casa mia…, Il male oscuro, Il muro di gomma, Un’altra vita, Camerieri, Pasolini, un delitto italiano, S.P.Q.R., Anni ’50, I Cesaroni (che a breve uscirà con la settima stagione), Suburra e I cassamortari.

Fassari ha partecipato anche ad alcuni programmi televisivi, sia nei panni di ospite che di comico. In quest'ultima veste si ricorda Scusate l'interruzione del 1990. Nel corso della sua carriera, l'interprete romano ha ricevuto due candidature, una ai Nastri d'Argento e una al Ciak d'Oro, come Migliore attore non protagonista per la pellicola Camerieri.

Antonello Fassari: chi sono la moglie e la figlia

Per quanto riguarda la vita privata, Antonello Fassari è sempre stato molto riservato. Sappiamo che nel 1982 ha sposato Maria Fano e, nel 1989, sono diventati genitori di Flaminia. Dopo vent'anni di unione, i due si sono separati. Nel 2009, è stato l'attore a rivelarlo al settimanale Diva & Donna:

Vivo un momento di passaggio che va avanti da quattro anni, da quando è finita l’unione ventennale con mia moglie. E’ un po’ come se fossi in barca. Ma non ho ancora un approdo. Io e mia moglie non siamo ancora separati, ma non sono pentito della separazione, sono dispiaciuto. Ora non ho una compagna, anche se di tanto in tanto qualche fotografo mi becca per strada con una mia amica, mi ferma e mi dice: 'E dai Antonello, famme guadagnà sta giornata, abbracciatevi un po’'.

Stando alle poche dichiarazioni di Antonello sulla sua vita privata, Flaminia non è una sua grande fan. Ha dichiarato:

Il mio lavoro non è mai piaciuto a mia figlia, non le piace l’ambiente, non l’ha mai preso come una storia seria e questo un po’ mi dispiace, però mi ha fatto i complimenti per Romanzo criminale.

Al momento, non sappiamo se Fassari abbia una nuova compagna o sia felicemente single.

Antonello Fassari: di che malattia soffre?

Antonello Fassari ha parlato qualche volta della malattia che gli ha cambiato la vita. L'attore ha avuto problemi cardiaci, a causa di un'insufficiente ossigenazione del cuore. In merito, ha dichiarato: