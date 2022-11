In questa dodicesima edizione di Tale e Quale Show un nuovo partecipante si è fatto riconoscere. Stiamo parlando di Antonino Spadaccino, un personaggio non totalmente sconosciuto al pubblico italiano. Infatti, anni prima del programma condotto da Carlo Conti, aveva partecipato anche ad Amici di Maria de Filippi.

Molti avevano dimenticato Antonino Spadaccino, che di recente è tornato a far parlare di sé e non solo come concorrente del noto programma televisivo: rivelazioni sulla sua vita privata sono emerse, gettando un’ombra oscura sul suo passato. Ecco tutti i dettagli su chi è e cosa è successo.

Antonino Spadaccino, la rivelazione di Tale e Quale Show: chi è e cos’ha fatto nella sua carriera

La voce di Antonino Spadaccino sta conquistando il pubblico della nuova edizione di Tale e Quale Show, il programma di Rai1 condotto da Carlo Conti. Ma chi è la nuova rivelazione? Originario di Foggia, classe 1983, Antonino Spadaccino ha sempre coltivato la passione per la musica e per il canto, inizialmente da autodidatta. Nel 2004 è riuscito a entrare nella scuola più famosa del panorama italiano, ovvero quella di Amici. Si susseguono poi molti successi, a partire proprio dalla vincita di quell’edizione.

Il suo talento e il suo timbro particolare iniziano a interessare anche l’estero, trionfando in festival internazionali come il Cervo d’oro in Romania o il Festival Internazionale della musica di Cesme in Turchia. Successivamente, nel 2011 vince il concorso di Amici "Io ci sono’" per poi partecipare anche a X-Factor UK, davanti a giudici del calibro di Simon Cowell, Robbie Williams e Louis Tomlinson. In quello stesso anno pubblica l’album "Costellazioni’", seguito da "Libera quest’anima" nel 2012.

Proprio nel 2012 ritorna nell’undicesima edizione di Amici, dove, dopo una serie di eliminazioni e ripescaggi, viene definitivamente eliminato in semifinale, classificandosi al quinto posto. Dulcis in fundo, nel 2016 vince assieme a Emma Marrone, sua amica dell’undicesima edizione di Amici, la prima edizione di Bake Off Italia Celebrity Edition.

La vita privata di Antonino Spadaccino: fidanzato e coming out

Da sempre molto riservato sulla sua vita privata, Antonino Spadaccino fa coming out nel 2016. Infatti, durante la presentazione dell’album Nottetempo, il cantante ha mostrato il suo supporto alle unioni civili: ‘’Ho un compagno da diverso tempo e desidererei ufficializzare la nostra situazione. Anche per questo sono a favore delle unioni civili: personalmente, vorrei tanto sposarmi con il mio fidanzato’’. Un coming out facile nel privato, ma piuttosto sentito nel mondo discografico:

“Il problema è arrivato dopo, quando sono entrato in determinati meccanismi discografici. Che so, ad esempio, quando tu senti il bisogno di dedicare una canzone a un uomo anziché a una donna. E ti senti dire che “non c’è bisogno”, che “funziona di più nell’altro modo”.

Il cantante non lascia quindi alcun dubbio sulle estreme difficoltà che ha dovuto affrontare solo per essere se stesso. Per quanto riguarda un eventuale partner, non abbiamo più avuto aggiornamenti sulla storia resa pubblica nel 2016, dunque non sappiamo se Spadaccino stia ancora con il fidanzato, anche perché il cantante preferisce mantenere la sfera privata all’oscuro dai riflettori, condividendo sui social aggiornamenti musicali o foto con parenti e amici.