Antonino Spinalbese presenta la nuova fidanzata: è un'altra Rodriguez

A distanza di qualche anno dalla fine della relazione con Belen Rodriguez, Antonino Spinalbese ha annunciato a modo suo di avere una nuova fidanzata. La fortunata, strano ma vero, ha lo stesso cognome della madre di sua figlia Luna Marì.

Antonino Spinalbese ha una nuova fidanzata: chi è la fortunata?

Antonino Spinalbese ha ritrovato l'amore. Da settimane, ormai, la cronaca rosa lo vedeva felice accanto ad una misteriosa ragazza di 25 anni, ma adesso non ci sono più dubbi: l'ex parrucchiere ha pubblicato su Instagram le prime foto che confermano la relazione in corso. La nuova fidanzata risponde al nome di Ainhoa Foti Rodriguez.

Qualche settimana fa, il settimanale Chi ha paparazzato Antonino e la ragazza mentre passeggiavano mano nella mano per le strade di Milano. I due non hanno commentato il chiacchiericcio e hanno atteso un po' prima di venire allo scoperto. Nelle ultime ore, Spinalbese ha deciso di 'presentare' ai fan la nuova fidanzata.

Antonino ha condiviso due Instagram Stories che non lasciano spazio a dubbi. Nella prima ha immortalato i bellissimi occhi verdi di Ainhoa. Nella seconda, invece, ha mostrato la nuova fidanzata a lavoro. Lei, di professione tatuatrice, era impegnata proprio a tatuare Spinalbese.

La nuova fidanzata di Antonino Spinalbese è parente di Belen Rodriguez?

Non sappiamo come si siano conosciuti Antonino Spinalbese e la nuova fidanzata, ma immaginiamo che galeotto fu lo studio di tatuaggi dove lavora Ainhoa. Stiamo parlando di Sir.Edward Studio, situato in Corso Magenta, molto frequentato dai personaggi del mondo dello spettacolo. Non a caso, è qui che l'ex parrucchiere, ai tempi della storia d'amore con Belen, si è fatto tatuare l'opera Amore e Psiche, dedicata proprio alla Rodriguez.

Ainoha Foti Rodriguez è originaria di Genova, ha 25 anni ed è una tatuatrice. Non essendo una vera e propria Vip non ci sono altre informazioni sul suo conto. Gli appassionati di cronaca rosa, però, hanno un dubbio: è parente a Belen? La domanda, visto il cognome, sorge spontanea.

Stando a quanto sostengono i beninformati, Ainoha e la showgirl argentina non sono parenti. Molto probabilmente si conoscono, ma non sono né familiari né tantomeno amiche. Chiarito ciò, resta curioso il fatto che Spinalbese sia riuscito a beccare una nuova fidanzata con lo stesso cognome della madre di sua figlia Luna Marì. Un caso? Speriamo.