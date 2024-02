Antonio Orefice, carriera e vita privata: ecco chi è l'interprete di Totò in Mare Fuori

I fan di Mare Fuori hanno avuto modo di affezionarsi a Totò, uno dei personaggi più rilevanti nelle prime stagioni della serie Rai. Tanta è la curiosità riguardo la sua vita privata: ecco chi è e tutto quello che c'è da sapere su Antonio Orefice.

Antonio Orefice, chi è Totò di Mare Fuori

Molti sono gli attori che si sono fatti conoscere al grande pubblico dopo la loro performance in Mare Fuori e questo è il caso di Antonio Orefice, interprete di Totò nelle prime stagioni della serie.

Nato a Napoli nel 1997, Antonio sviluppa sin da sempre una grande passione per il mondo della recitazione, arrivando sul palcoscenico alla sola età di 10 anni.

Per migliorare e affinare il suo talento, non sono mancati i sacrifici che lo hanno portato al successo.

Dove ha studiato Antonio Orefice?

Prima di arrivare sul piccolo schermo, l'attore ha voluto affinare il suo talento e, dopo i suoi primi spettacoli teatrali, Antonio decide di iscriversi in una scuola di recitazione.

Nel 2012 frequenta la Scuola di cinema La Ribalta, in cui studierà fino al 2017, anno in cui debutta al cinema con il film Soldato semplice.

Grazie al suo talento, l'attore viene notato dai registi, entrando a far parte definitivamente del mondo dello spettacolo.

Da Mare Fuori a Pechino Express

La carriera di Antonio Orefice si compone di drammi e commedie che giungono sul grande schermo, lavorando con attori del calibro di Biagio Izzo e Rocco Papaleo.

Sarà però nel 2020 che verrà notato da molti grazie al ruolo di Totò in Mare Fuori, uno dei personaggi più importanti delle prime stagioni della serie.

Mare Fuori lancia così tanti talenti, come Kubra interpretata da Kyshan Wilson: Antonio Orefice negli anni è stato protagonista di altri prodotti di successo e, tra i più recenti, vi è il film Succede anche nelle migliori famiglie, diretto da Alessandro Siani.

Oltre al cinema e alle serie tv, l'attore approda nel mondo dei talent show e dei reality, partecipando prima a una puntata di Ballando con le Stelle e successivamente entrando a far parte della nuova edizione di Pechino Express in coppia con Artem, suo collega in Mare Fuori.

Non resta allora che scoprire i dettagli sulla vita privata dell'attore, il quale per molto tempo ha intrapreso una relazione con un'attrice molto nota.

Antonio Orefice e Maria Esposito: quando si sono lasciati i protagonisti di Mare Fuori

Proprio all'interno del set di Mare Fuori è nato l'amore tra Antonio Orefice e Maria Esposito, interprete di Rosa Ricci nella serie Rai.

Nonostante i due abbiano provato a nascondere la loro relazione, sono subito usciti allo scoperto a causa dei fan più attenti, i quali hanno smascherato in poco tempo il loro amore.

La relazione sembra però essersi interrotta nel 2022, nonostante Antonio e Maria siano rimasti in buoni rapporti dopo la rottura.

Leggi anche: Eleonora Caressa: chi è, età, lavoro, vita privata, genitori