Appaloosa è un film di genere western del 2008 diretto ed interpretato da Ed Herris, attore e regista già dietro e davanti la macchina da presa di Pollock, il primo film con doppio ruolo girato ben otto anni prima. Ecco di cosa parla la trama, una prima recensione, da chi è composto il cast stellare e alcune interessanti curiosità dietro le riprese e la trasposizione in lingua italiana.

Appaloosa, la trama

Siamo in New Mexico, nel 1882, precisamente nella piccola comunità di Appaloosa che da il nome al film. Randall Bragg, proprietario di un ranch a capo di una banda di criminali sta terrorizzando la cittadina. Ha ucciso lo sceriffo e i suoi due vice sottomettendo così gli abitanti al suo volere.

Questi però, esasperati dalla "dittatura" di Bragg si rivolgono a Virgil Cole avvocato che insieme al suo vice Everett Hitch riceve l'incarico di riportare l'ordine ad Appaloosa diventandone rispettivamente i nuovi sceriffo e vice sceriffo.

Tutto sembra funzionare, almeno fino all'arrivo di Allie French, giovane vedova che farà vacillare l'amicizia tra Virgil ed Everett. Nel frattempo anche Bragg non sembra volersi placare.

I famosissimi attori del cast

Lo abbiamo già accennato all'inizio dell'articolo. Questo è il secondo film in cui Ed Herris ricopre sia il ruolo di regista sia quello del protagonista. Suo è infatti il personaggio di Virgil Cole. Accanto a lui Viggo Mortensen (Aragorn ne Il Signore degli Anelli) nei panni di Everett Hitch e Renée Zellweger (protagonista de Il diario di Bridget Jones) in quelli della vedova Allie.

Ad interpretare Randall Bragg, antagonista principale di Appaloosa è invece Jeremy Irons (House of Gucci). Completano il cast Tom Bower, Timothy Spall, Lance Henriksen, James Gammon, Rex Linn e Ariadna Gil.

Con loro anche Adam Nelson, Gabriel Marantz, Bob L. Harris, Timothy V. Murphy, Robert Jauregui, Luce Rains, Bounthanh Xaynhachack, James Tarwater e Boyd Kestner.

Tutte le curiosità sul film: dalla città in cui è stato girato al doppiaggio in italiano

Una menzione va assolutamente fatta anche al cast di doppiatori italiani di Appaloosa. La voce di Everett Hitch è quella italiana ufficiale di Viggo Mortensen, ovvero Pino Insegno, Virgil Cole è invece doppiato da Luca Biagini mentre Giuppy Izzo (figlia di Renato Izzo e sorella di Simona Izzo) è invece Allie.

A dare voce al personaggio di Randall Bragg è un altro celebre attore e doppiatore, Francesco Pannofino. Nel film si riconoscono poi anche la voce del compianto Giorgio Lopez, scomparso nel 2021 che ha doppiato attori celebri come Danny DeVito e Dustin Hoffman.

Per le riprese del film inoltre, il cast si è spostato tra Santa Fe, in New Mexico e la città di Austin in Texas, uno degli Stati americani che nella cultura popolare viene subito associato alla figura del cowboy.

Inoltre,e questo lo sanno gli appassionati di equitazione, "Appaloosa" non è solo il nome di un popolo ma è anche una razza di cavallo che ha origini proprio in questi luoghi e che si riconosce dal suo caratteristico mantello in parte o totalmente maculato.

Appaloosa è disponibile in streaming sulla piattaforma di Prime Video e su quelle di AppleTv, TimVision e Google Play Film. Ma la pellicola si può trovare, insieme al trailer, anche su YouTube, al costo di 2,99 euro.