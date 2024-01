Arredare la casa: le nostre idee per sentirsi meglio a casa propria

Un ambiente confortevole e pratico migliora la vita. Perciò, è importante concentrarsi su cosa ci farebbe stare meglio quando si sceglie l'arredamento per la propria casa.

Ma, per farlo, bisogna sacrificare la bellezza degli arredi? Niente affatto. Esistono, infatti, moltissime soluzioni che uniscono il comfort all'estetica, rendendole una scelta ideale.

Tra i tanti, Maisons du Monde ha fatto di questo la sua missione, proponendo arredi per tutti i gusti, belli ma anche pratici, che si adattano alla vita di tutti i giorni aggiungendo un tocco in più.

Se state arredando casa o avete in programma di farlo presto, ecco alcune idee per stare meglio a casa vostra, senza dover scegliere tra estetica e praticità.

L'importanza di scegliere mobili pratici

Scegliere mobili pratici e in linea con il proprio stile di vita è molto importante per vivere bene. Infatti, circondarsi di cose utili e funzionali è un ottimo modo per non farsi mai trovare impreparati.

Può sembrare scontato, ma quando si è alla ricerca dei mobili giusti non tutti si concentrano sulla funzionalità. Tuttavia, proprio perché può servire, è bene cercare mobili come un tavolo funzionale oppure un pratico divano letto.

In tal caso, per capire di quali mobili si ha bisogno, per prima cosa è necessario chiarire quali sono le proprie esigenze. Poi, è importante restare fedeli al proprio stile perché altrimenti si rischia di stufarsi molto presto dell'arredamento nuovo o di non apprezzare il risultato finale e sentirsi estranei in casa propria. Infine, è necessario avere un'idea chiara di come si vogliono sfruttare gli spazi che si hanno a disposizione.

Soprattutto nel caso in cui si stia arredando una casa piccola, è importante cercare soluzioni pratiche per sfruttare al meglio gli spazi. In questi casi, una buona idea può essere quella di puntare su mobili multifunzione. Un arredamento versatile, infatti, permette di avere tutto quello di cui si ha bisogno occupando poco spazio.

Arredare un bagno piacevole e confortevole

Il bagno è uno degli spazi più usati in una casa e perciò deve rispecchiare i gusti del proprietario, ma anche essere confortevole e funzionale.

Il bagno, infatti, è una stanza adibita al relax e per questo deve essere piacevole e fornito di tutte le comodità.

Per arredarlo al meglio, ci sono alcuni aspetti da tenere presente perché non manchi niente in una sala da bagno che, piccola o grande che sia, diventi una vera spa in casa propria.

Innanzitutto, la luce è molto importante. In bagno ci si prepara e ci si trucca e perciò è necessario che la stanza sia luminosa per riuscire a vedere bene. Per questo motivo, è importante investire in una buona illuminazione. Soprattutto nel caso in cui il bagno sia cieco, è importante che ci siano diverse fonti di luce artificiale regolabili, per vedere bene e – al contempo – creare un'atmosfera rilassante.

In secondo luogo, è fondamentale dotarsi di piani d'appoggio, contenitori e ceste per riporre comodamente i propri prodotti e accessori e mantenere in ordine il bagno. Il disordine, infatti, può essere fonte di stress e per potersi rilassare al meglio è bene trovarsi in uno spazio ordinato e minimale.

Inoltre, è importante scegliere una toeletta spaziosa e funzionale, con un piano d'appoggio e dei cassetti per riporre trucchi e prodotti per la pelle.

Infine, lo specchio deve essere grande e posizionato alla giusta altezza. Un consiglio è quello di avere anche uno specchio più piccolo da ingrandimento, per potersi guardare meglio, e che il tutto sia ben illuminato con luci a led che simulino l'effetto della luce naturale.

Soggiorno e sala da pranzo: i nostri consigli per arredare la zona giorno

La zona giorno è la parte della casa in cui si passa la maggior parte del tempo ed è quella in cui si ricevono gli ospiti. Per questo motivo, deve essere uno spazio conviviale, accogliente e confortevole.

Che si tratti di un open space con cucina a vista o di una stanza a parte, quello che non manca mai in una sala da pranzo è un bel tavolo. Il tavolo ideale per tutte le esigenze è spazioso e funzionale, magari richiudibile, rendendolo così adattabile a ogni evenienza.

In questi spazi, è bene prediligere colori chiari per attirare la luce naturale e dotarsi di una buona illuminazione. Un ambiente luminoso, infatti, risulta subito più accogliente.

Anche il divano funzionale può essere un'ottima scelta per trarre il meglio dal proprio spazio. Esistono, infatti, divani letto molto comodi e pratici, divani con utili contenitori oppure divani modulari.

Infine, aggiungere un tocco personale con arredi che rispecchiano il proprio stile cambia subito l'ambiente. Per farlo, si può puntare su piccoli pezzi di arredamento che aggiungono personalità come vasi, contenitori e candele profumate.