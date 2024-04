Chi è Artur Dainese: età, carriera, vita privata, curiosità

Chi è Artur Dainese? Lavora come modello ma è anche un popolare volto televisivo che ha lavorato sia in Spagna che in Italia. Quest'anno lo vedremo impegnato nel reality show L'isola dei famosi 18. Ripercorriamo la sua carriera e scopriamo qualche dettaglio noto sulla sua vita privata.

Chi è Artur Dainese: età, carriera da modello e televisiva

Artur Dainese è un giovane modello ucraino di 34 anni nato a Cherson nel 1990. Non sono noti il giorno e il mese di nascita. Come riporta Tv Blog, sappiamo che la madre, con la quale è molto legato, ha origini ucraine e ancora oggi vive in Italia. Dainese e la mamma si sono trasferiti in Italia quando lui aveva già 16 anni. Per quanto riguarda la sua vita e i suoi studi non si hanno altre informazioni.

Ha iniziato a lavorare come modello nella città di Milano nel 2012 e in quel settore ha ottenuto un enorme successo dal momento che ha lavorato e lavora con brand di moda molto importanti.

Artur Dainese, parallelamente alla carriera nel mondo della moda, ha intrapreso anche la carriera televisiva. In Italia è noto per aver partecipato alla prima edizione del programma Temptation Island VIP in qualità di tentatore.

Il successo lo ha però ottenuto in Spagna, Paese in cui si è stabilito per alcuni anni della sua vita. Artur Dainese ha partecipato infatti alla trasmissione Supervivientes che è l'equivalente della nostra Isola dei famosi.

Questa sua esperienza lo ha reso un veterano del format del programma e quest'anno proverà a trionfare all'Isola dei famosi 18, dove vestirà nuovamente i panni del naufrago.

La vita privata e le curiosità su Artur Dainese

Sebbene sia abbastanza popolare in Italia e in Spagna, Artur Dainese è un ragazzo abbastanza riservato, motivo per cui non si conoscono dettagli relativi alla sua vita privata e dunque non sappiamo se al momento sia single o fidanzato.

Il suo profilo Instagram ufficiale è: @arturdainese ed è seguito da oltre 51mila persone. I suoi post si dividono tra scatti professionali, selfie e reels. Il modello è solito condividere foto che lo ritraggono in attimi di vita quotidiana ma anche nei suoi viaggi in giro per l'Europa e per il mondo.

Artur Dainese è un ragazzo che ama lo sport e ha praticato discipline come il pugilato e il parkour.

Il modello 34enne viene spesso scambiato per Stefano De Martino in quanto la somiglianza tra i due è incredibile.

Dainese si è definito una persona semplice, diretta e decisa; ma anche testarda e che tende ad annoiarsi facilmente.

Leggi anche: Chi è Maitè Yanes: età, carriera, vita privata, curiosità