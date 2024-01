Se c’è una cosa che le casalinghe italiane non amano fare è stirare. Ma velocizzare a stiratura si può grazie al trucco dell’asciugatrice tanto usato nelle lavanderie. Ecco come funziona.

Se c’è una cosa che odiano fare donne e uomini italiani è stirare e se a ciò si aggiunge che il ferro da stiro è uno degli elettrodomestici più energivori, molti farebbero a meno di stirare.

In circolazione esistono un’infinità di tipologie di ferro da stiro, diversi per caratteristiche, consumi e modelli con potenze diverse.

Ma oltre alla scelta del modello migliore per abbattere i consumi c’è un trucco che non tutti conoscono per evitare sprechi sull’utilizzo del ferro da stiro, ma soprattutto velocizzare e migliorare il metodo di stiratura.

Si tratta di utilizzare in maniera ottimale un altro elettrodomestico che abbiamo in casa, cioè l’asciugatrice usando un trucco molto usato nelle lavanderie.

Ecco nello specifico come funziona.

Asciugatrice, sai che puoi usarla per stirare? Ecco il trucco usato in lavanderia

Se sei tra coloro che odiano stirare, non preoccuparti non sei da solo. sei nel posto giusto.

Per usare sempre meno il ferro da stiro e velocizzare il metodo di stiratura basta seguire qualche trucco e il gioco è fatto, soprattutto se viene utilizzata l’asciugatrice.

Il grande vantaggio di questo elettrodomestico, sempre più presente nelle case degli italiani, è quello, oltre di asciugare in maniera rapida i vestiti in inverno, di ottenere panni senza pieghe, e quindi che non necessitano di stiratura.

Naturalmente per ottenere abiti perfetti e profumati ci sono delle accortezze da utilizzare.

Il primo consiglio per ottenere panni senza pieghe è di procedere già in maniera accorta al lavaggio.

In questa fase è opportuno ridurre la temperatura e la centrifuga. Cosi si eviterà lo stropicciarsi delle fibre.

Inoltre attenzione al carico sia della lavatrice che quello dell’asciugatrice.

Queste devono essere messe nel cestello con il dovuto spazio cosi da dare la possibilità ai vestiti di muoversi facilmente.

Altro consiglio legato ai cicli di lavaggio e asciugatura è legato al deposito nel cestello.

Finiti i due cicli i panni devono essere rimossi subito e asciugati o piegati a dovere.

Non dimenticate inoltre di usare l’ammorbidente.

Necessario è anche sbattere molto bene gli indumenti cercando di stendere le piccole pieghe formatein lavatrice durante il lavaggio.

Asciugatrice, ecco la funzione "stiro facile"

Alcune lavatrici ed asciugatrici, hanno programmi come lo “stiro facile” o antipiega.

Si tratta di una particolare funzione prevista nella fase terminale dei programmi ed è o stiro facile è di solito già prevista come fase terminale di ogni programma (ad esclusione di quello a tempo).

Si tratta di una particolare funzione che, mediante il vapore generato in asciugatura o semplicemente grazie alla ventilazione e movimentazione del cestello, consente di distendere le fibre dei tessuti in modo naturale, limitando o evitando del tutto che gli indumenti si stropiccino.

Un altro consiglio per non stirare dopo aver messo il bucato in asciugatrice è quello inserire il bucato disteso per bene nell’asciugatrice.

Utilizza le palline di lana

Inoltre altro trucco è legato all’inserimento nel cestello della lavatrice di palline di lana.

Queste riposte in maniera corretta nel cestello permettono di ridurre il tempo di asciugatura anche del 25% e come se non bastasse i capi resteranno molto più morbidi.

Molte di queste palline possono essere usate per profumare il bucato grazie all’aggiunta di perla profumata per asciugatrice.

Inoltre è opportuno suddividere il bucato che si deve asciugare in asciugatrice per tipo di tessuto.

Ad esempio il cotone con il cotone, la spugna con la spugna anche perché la spugna richiede maggior tempo per asciugarsi.

Un altro trucco è quello di usare il ghiaccio per non far fare le pieghe al bucato. Avete letto bene, basta inserire 3 cubetti di ghiaccio ed avviare il programma dell’asciugatrice.

In questo modo il vapore generato dal ghiaccio avrà il compito di distendere i tessuti e attenuare le pieghe.

Tutti questi consigli riducono al minimo l’utilizzo del ferro da stiro risparmiando tempo e soldi.