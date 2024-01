La nuova serie La Storia sta per partire su Rai 1 e tra le protagoniste insieme a Jasmine Trinca c'è l'eclettica Asia Argento: ecco chi è l'ex compagna di Morgan e figlia di Dario Argento.

“La Storia”, arriva sugli schermi di Rai1 in prima serata a partire da lunedì 8 gennaio.

La serie tratta dal omonimo romanzo di Elsa Morante è uno degli eventi televisivi più attesi di questo anno e racconta non solo una Roma distrutta dalle bombe della seconda guerra mondiale ma soprattutto le avventure della vedova Ida Mancuso magistralmente intrepretata da Jasmine Trinca.

Diretta da Francesca Archibugi, la fiction riporta sul piccolo schermo il romanzo della Morante a distanza di 38 anni dall’interpretazione di Claudia Cardinale.

Nel cast della serie evento oltre Jasmine Trinca, ci sono Francesco Zenga che interpreta il figlio maggiore Nino, Christian Liberti e Mattia Basciani che interpretano Giuseppe, detto "Useppe", il bambino nato dalla violenza sessuale del soldato tedesco.

E nomi del calibro di Valerio Mastandrea che interpreta Remo, titolare di un'osteria nel quartiere di San Lorenzo, ed Elio Germano che è Giuseppe Cucchiarelli, detto "Eppetondo", marmista che diventa amico di Ida.

Ma nel cast c'è anche una strepitosa Asia Argento che veste i panni di una prostituta che va a casa Marrocco a leggere i tarocchi.

Lì conosce Davide Segre, con il quale intreccia una relazione intima, anche di pensieri e conforto, che ingelosisce Nello (Josafat Vagni) il suo magnaccia violento e possessivo.

Ma chi è l’eclettica Asia Argento, figlia di Dario Argento ed ex di Morgan?

Scopriamolo insieme.

Asia Argento, ecco chi è una delle protagoniste della serie La Storia ed ex di Morgan

Tra le protagoniste de “La Storia” in arrivo su Rai 1 lunedì 8 gennaio in prima serata c’è Asia Argento.

L’attrice nella serie evento della Rai veste i panni di una prostituta.

Ma chi è Asia Argento?

All'anagrafe, Asia Argento è registrata come Aria Maria Vittoria Rossa Argento, nata a Roma il 20 settembre 1975.

Il suo vero nome dunque è Aria perché all’epoca non era accettati i nomi con connotazione geografica.

Figlia del noto regista Dario Argento e Daria Nicolo ha due sorellastre, Fiore Argento e Anna, figlie rispettivamente del padre e della madre.

Quest’ultima però è venuta a mancare nel 1996 a seguito di un incidente stradale.

L’ecclettica attrice ha iniziato a recitare all’età di 9 anni e ha vinto due David di Donatello, uno come miglior attrice protagonista per Perdiamoci di vista nel 1994 e l’altro per Compagna di viaggio nel 1997.

Dalla seconda metà degli anni Ottanta, la sua carriera non si arresta e recita in numerosi film alcuni scritti dal padre di

di genere horror. Si tratta di “Dèmoni 2… L’incubo ritorna”, con la regia di Lamberto Bava e “La chiesa”, regia di Michele Soavi.

Nel 1994 si lancia come regista nel cortometraggio “Prospettive”. Ma fa anche esperienze come cantante e modella.

Asia Argento e la dipendenza da alcol e droghe

Asia Argento non ha mai nascosto la sua dipendenza da droghe ed alcol.

In una recente intervista ha raccontato la sua rinascita, sono infatti passati 23 mesi senza uso di alcol e droghe.

Dopo un periodo molto buio, l’attrice ha ripreso a frequentare i gruppi di parola degli alcolisti anonimi e continua ad oggi a frequentarli vivendo giorno per giorno.

Nel 2017 Asia ha denunciato pubblicamente il produttore americano Harvey Weinstein dichiarando di essere stata violentata in Costa Azzurra nel 1997.

Asia adora i tatuaggi tanto da averne circa 30 sparsi per tutto il corpo.

Dalla parola “Hope” sulla mano ad un angelo sulla schiena, passando per una croce patriarcale con la parola “Firmeza” e la stella di David.

Ecco la sua vita privata

La vita privata di Asia Argento è stata molto tumultuosa: dal 2000 al 2006 è stata legata al cantante Morgan, dalla quale ha avuto una figlia Anna Lou, nel 2001.

Chiusa la storia con Morgan l'attrice si lega al regista Michele Civetta, che sposa nel 2008 e nello stesso anno nasce il figlio Nicola.

Nel 2012 la coppia si separa e iniziano le indiscrezioni di un presunto flirt con Fabrizio Corona.

Attualmente è legata al lottatore di arti marziali Michele Martignoni e l’attrice attualmente si dice serena ed entusiasta della relazione visto il livello di serenità acquisito.