Attilio Romita è un concorrente del Grande Fratello Vip quest’anno condotto da Alfonso Signorini. Fa parte di un cast eterogeneo che include influencer, giornalisti e vecchie glorie dello spettacolo. Romita è sicuramente una persona che spicca per la sua cultura e gli anni di carriera che ha alle spalle in qualità di conduttore televisivo del tg 2. Scopriamo insieme qualcosa in più sulla vita del giornalista televisivo.

Attilio Romita: infanzia e carriera giornalistica

Il giornalista nasce a Bari 69 anni fa e da subito si appassiona al mondo del giornalismo. Dopo essersi diplomato al liceo classico e aver conseguito la laurea in giurisprudenza, si butta a capofitto nella carriera televisiva conducendo un programma sportivo su Telebari. Successivamente, diventa membro attivo e addetto stampa del Partito Socialista Italiano.

Nel 1995 approda sulla Rai conducendo per la prima volta l’edizione del tg 2 delle ore 20.30. Dal 2003 passa alla conduzione del tg 1 e ci resta fino a quando viene incaricato di essere il nuovo caporedattore del tgr Puglia. In seguito a questa esperienza, lascia il mondo del giornalismo e della televisione sparendo per otto anni.

Nel 2021 torna in tv su Telenorba, tv locale della regione Puglia, conducendo il programma “Pomeriggio Norba”. Da settembre è entrato nella casa più spiata d’Italia e non sono mancate le sorprese. Qui ha parlato della famiglia reale inglese, ma la regia del GF Vip ha immediatamente censurato le sue dichiarazioni.

Vita privata del giornalista

Per quel che riguarda la sua vita privata, è stato legato per otto anni con un volto noto del giornalismo della Rai, interprete della lingua dei segni. Successivamente, ha iniziato la sua relazione con una donna di nome Angela che ha poi sposato. Dal loro matrimonio è nata la figlia Alessia. Tuttavia, il matrimonio naufragò poco dopo la sua nascita.

Dal 2016 è impegnato sentimentalmente con Mimma Fusco, imprenditrice conosciuta ai tempi in cui era il volto di tgr Puglia. I due convivono serenamente.

