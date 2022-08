Aurora Ramazzotti è incinta? La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker aspetterebbe il primo figlio dal fidanzato Goffredo Cerza.

Aurora Ramazzotti incinta

Aurora Ramazzotti sarebbe incinta. La figlia di Michelle ed Eros è stata beccata in farmacia, secondo quanto riporta la rivista Chi, a comprare un test di gravidanza. Quel test, acquistato insieme alla mamma Michelle, era per lei e non per la mamma come si sospettava all'inizio.

Aurora è fidanzata con Goffredo Cerca, 26enne che lavora come business analyst, da 5 anni. I due vivono insieme e starebbero anche cercando una nuova casa.

Al momento non ci sono ancora conferme ufficiali da parte dei diretti interessati ma i rumors sembrerebbero poggiare su basi più che solide. Non solo, secondo alcune indiscrezioni, mamma Michelle e papà Eros avrebbero accolto con gioia ed entuasiasmo la notizia e si sarebbero detti felicissimi di diventare nonni per la prima volta.

Una nascita che potrebbe ulteriormente rinsaldare il legame tra i due che, sopratutto nel corso degli ultimi tempi, sono stati visti sempre più vicini ed affiatati tanto che la stessa Hunziker ha preso parte all'ultimo video di Ramazzotti.