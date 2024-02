Chi sono gli Autogol: carriera, vita privata e come si chiamano i tre celebri comici

Gli Autogol, il celebre trio di comici che diverte il pubblico con parodie sul mondo dello sport, si è fatto conoscere su YouTube per poi arrivare a condurre programmi radiofonici e in TV. Ecco chi sono

Noti al pubblico prima di tutto per i loro esilaranti video e per le parodie sul mondo dello sport, gli Autogol sono tra gli youtuber più famosi nel nostro Paese.

Ma la loro carriera non si ferma ai contenuti su YouTube: gli Autogol sono anche personaggi televisivi e conduttori radiofonici piuttosto famosi.

Scopriamo insieme chi sono gli Autogol, quali sono i nomi dei componenti del trio e alcuni dettagli sulla loro carriera nello spettacolo.

Chi sono gli Autogol: come si chiamano i tre youtuber e come sono nati

L'idea degli Autogol nasce nel 2006, dall'idea di tre ragazzi lombardi appassionati di sport e di comicità che decidono di aprire un canale su YouTube e pubblicare video divertenti. Sono Michele Negroni, Alessandro Iraci e Alessandro “Rollo” Trolli.

Michele Negroni e Alessandro Iraci, coetanei e entrambi di Pavia, sono nati nel 1987, rispettivamente il 21 aprile e il 18 luglio. Rollo Trolli, invece, è nato a Broni il 15 dicembre 1989.

L’avventura del trio inizia tra i banchi di scuola. I tre, infatti, sono diventati amici al liceo. Nonostante abbiano preso strade diverse all'Università, i tre amici non si sono mai separati e hanno fondato il gruppo degli Autogol, iniziando a farsi conoscere prima a Pavia e dintorni esibendosi in spettacoli teatrali comici.

Grazie alle loro esibizioni, gli Autogol sono notati da una radio locale nel 2008 e cominciano una collaborazione. Dopo l'esperienza positiva in radio, dove si dilettavano in parodie e sketch sui personaggi e le vicende del mondo dello sport, nel 2009 aprono il loro canale YouTube ufficiale.

Autogol: tutto sulla loro carriera che è partita da YouTube

Grazie a YouTube, gli Autogol guadagnano fin da subito una certa notorietà. Il trio si è conquistato l’affetto del pubblico con le loro divertenti imitazioni, ma non solo.

Gli Autogol si sono fatti conoscere anche grazie ad alcune canzoni. Tutti ricordano la hit Baila como El Papu, nota anche come Papu Dance. Nel 2017, il singolo prodotto in collaborazione con Dj Matrix divenne un vero e proprio tormentone, anche grazie alla partecipazione del noto calciatore Alejandro Papu Gomez, che è apparso nel video ufficiale.

Il trio ha pubblicato poi L’inno dei non mondiali, una canzone che ironizza sulla mancata partecipazione della Nazionale ai Mondiali del 2018, e Coro azzurro.

I successi su YouTube portano gli Autogol direttamente in televisione ed in radio. Dal 2013, il trio ha cominciato a condurre Flop Calcio, un programma TV sul canale Top Calcio 24. L’anno dopo, invece, approdano su Radio 105 col programma 105 Autogol.

Due anni più tardi raggiungono la TV nazionale partecipando al programma di Rai 2 La Domenica Sportiva. Il 2015 è un anno d’oro per gli Autogol: iniziano una collaborazione con La Gazzetta dello Sport, che li porta su Gazzetta TV. L’emittente affida al trio la conduzione di un programma pensato su misura per loro, Autogol News.

Nel 2020, gli Autogol lasciano Radio 105 e passano a Rai Radio 2, conducendo il programma L'invasione degli Autogol, in onda dal 4 gennaio 2021. Nel frattempo, continuano a pubblicare fortunati video su YouTube.

Nel 2022, si sono lanciati in un nuovo format, producendo Autogol Cartoon, una serie di video animati sulle novità relative al calcio.

Nel 2023, gli Autogol conducono il Primafestival, in diretta da Sanremo, insieme a Andrea Delogu e Jody Cecchetto. Nel 2024, sono nuovamente inviati al Festival di Sanremo.

La vita privata degli Autogol: mogli, figli e fidanzate dei tre youtuber

I tre membri degli Autogol sono molto riservati e non parlano molto della loro vita privata. Infatti, preferiscono tenere le loro relazioni lontane dal lavoro.

Per questo motivo, sappiamo solo che Alessandro Iraci ha sposato Anna, la sua fidanzata di lunga data, e nel 2019 i due hanno avuto una bambina, Matilde Maria.

Alessandro "Rollo" Trolli, invece, a luglio 2023 ha sposato la sua fidanzata Marina.

Infine, Michele Negroni negli anni non ha mai rivelato nulla sulla sua vita privata. Per questo, non conosciamo il nome delle sua fidanzata. Durante alcune interviste, comunque, tutti i componenti del trio hanno lasciato intendere di essere impegnati.