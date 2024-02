Autotune al Festival di Sanremo 2024, chi lo usa? 19 cantanti su 30

Da anni al centro del dibattito, l'autotune è entrato anche al Festival di Sanremo 2024. Qualcuno lo condanna, mentre altri lo esaltano: vediamo cosa cambia utilizzandolo e, soprattutto, chi lo usa sul palco dell'Ariston.

Autotune al Festival di Sanremo 2024: chi lo usa?

Così come accaduto in passato, anche al Festival di Sanremo 2024 si fa largo utilizzo dell'autotune. Prima di vedere chi lo usa tra i 30 artisti in gara, cerchiamo di capire meglio come agisce questo strumento sulla voce. Innanzitutto, chiariamo che si tratta di un software utile a migliorare l'intonazione o gli strumenti musicali. Si può impiegare sia in tempo reale che in fase di mixaggio.

L'autotune, come avrete facilmente intuito, va a correggere le stonature, ma agisce in modo diverso in base alla velocità che si sceglie. Questo significa che più la velocità è alta e più la correzione è lenta, mentre più è bassa e maggiormente la voce è innaturale. Quest'ultimo risultato, per intenderci, è quello di cui si abusa tanto negli ultimi anni per ottenere intonazioni robotiche tipiche di determinati generi musicali.

La buona riuscita dell'utilizzo di autotune, quindi, dipende dall'impostazione della velocità. Generalmente, il consiglio degli esperti è usarlo con parsimonia, in modo da avere un effetto quasi invisibile. E' bene sottolineare che questo software non fa miracoli. Ergo: se non si ha una voce intonata non si può sperare di diventare cantanti con il solo uso dell'aiutino.

Festival di Sanremo 2024: ecco chi usa l'autotune

Non abbiamo un elenco ufficiale dei cantanti del Festival di Sanremo 2024 che utilizzano l'autotune, però possiamo comunque farci un'idea. Considerando che il software non viene usato nelle produzioni classiche o liriche, immaginiamo che Il Volo non ne faccia uso. Ci sentiamo di escludere anche Fiorella Mannoia, Renga e Nek, Negramaro, Alessandra Amoroso, Emma, Diodato, Loredana Bertè, Irama, Sangiovanni e Ricchi e Poveri.

Il resto dei cantanti dovrebbe usare, anche se in minima parte, l'autotune. Quindi, parliamo di: Angelina Mango, Annalisa, Clara, Mahmood, Rose Villain, The Kolors, BigMama, Bnkr44, Geolier, Santi Francesi, Alfa, Dargen D'Amico, Fred De Palma, Gazzelle, Ghali, Il Tre, La Sad, Maninni e Mr Rain.

Se le nostre intuizioni dovessero corrispondere a verità, al Festival di Sanremo 2024 ci sarebbero 19 cantanti su 30 'positivi' all'autotune. Sia chiaro, non si tratta di una critica, anche perché a farla può essere solo un esperto, ma solo di una semplice supposizione. D'altronde, se il software è stato accettato anche all'Ariston un motivo dovrà pur esserci.