Tanto amato quanto criticato, il primo Avatar è stato sicuramente innovativo per l'epoca in cui è stata realizzato, ovvero nel 2009 nel periodo in cui il cinema 3D era alle sue prime sperimentazioni.

A distanza di 13 anni le avventure del film sono pronte a prosegire con il secondo capitolo. Ecco quindi tutto quello che c'è da sapere sulla sua data d'uscita, la trama, il cast e anche qualche curiosità che interesserà soprattutto i fan del genere fantascientifico di tutto il mondo.

Avatar 2: titolo, quando esce e il cast

Dopo anni di attesa, in occasione del CinemaCon, la Disney (casa produttrice del film) ha finalmente rivelato il titolo di Avatar 2. Ancora una volta per la regia di James Cameron ma con l'aggiunta di Josh Friedman per la realizzazione della sceneggiatura, il film avrà come sottotitolo "La via dell'acqua" e uscirà finalmente in tutte le sale il prossimo 16 dicembre 2022.

Nel cast di Avatar 2 vedremo ancora una volta la presenza di Sam Worthington e Zoe Saldana, che riprenderanno i ruoli dei due protagonisti principali della saga, ci saranno anche Stephen Lang, Givanni Ribisi, Joel David Moore, Dileep Rao, CCH Pounder, Matt Gerald e Sigourney Weaver. Ma si aggiungeranno nuovi volti tra cui spiccano sicuramente quelli di due star d'eccezione: Kate Winslet e Vin Diesel.

Come è ovvio, a poche ore dalla sua prima presentazione ufficiale, non sappiamo ancora tutti i dettagli sulla trama, ma stando alle prime immagini rilasciate dalla Disney proprio al CinemaCon di Las Vegas, Avatar 2 riprenderà a raccontare gli avvenimenti 10 anni dopo quelli accaduti all'epoca del primo film.

I due protagonisti Jake Sully e Ney'tiri hanno ormai formato una famiglia e vivono felici nel mondo di Pandora, ma la loro tranquillità viene improvvisamente turbata da una minaccia incombente, che loro conoscono bene. La coppia è quindi costretta a lasciare la propria casa e partire alla ricerca di una soluzione per difendere il mondo a cui appartengono.

Alcune curiosità sul film

Il secondo capitolo di Avatar e l'aggiunta nel cast di due attori d'eccezione come Vin Diesel e Kate Winslet non sono le uniche novità interessanti. Pare infatti che Avatar 2 anticipi tutti gli altri cinque capitoli già in programmazione che usciranno nei prossimi anni e come da tradizione, sempre nel mese di dicembre, salvo imprevisti.

Sì, avete capito bene, sono già pronti per essere realizzati ben conque capitoli di Avatar. Ci sarà infatti un Avatar 3 che uscirà nel dicembre 2024, a due anni di distanza da "La via dell'acqua". Nel dicembre 2026 e nel dicembre 2028 usciranno invece il quarto e il quinto capitolo della saga, l'ultimo, a meno che Disney e Cameron non vogliano farci ulteriori sorprese.

I fan del prodotto ne avranno quindi un bel po' su cui speculare nei prossimi anni! L'obiettivo di Disney infatti non può essere più chiaro di così: la casa di Topolino ha puntato tutto su questo nuovo brand facendone una vera e propria saga.