Come poter dimenticare il campione d’incassi della storia, il film Avatar uscito nel 2009. Il successo avuto in tutto il mondo è stato straordinario tanto da finire al primo posto tra i film più visti di sempre. Anche se è già stata anticipata la prossima uscita di Avatar 2 nel 2022, intanto Avatar 1 torna al cinema e si preannuncia già essere un grandissimo successo.

Dopo 13 anni l’intramontabile film che ha portato azione ed effetti speciali sul grande schermo non stanca davvero nessuno ma anzi appassiona ancora moltissimi spettatori che sono già pronti a rivivere la magia di uno dei film più incredibili della storia cinematografica.



Rivivere la magia di Avatar 1 per prepararsi al sequel Avatar 2



Tornare al cinema per rinfrescarsi la memoria, riaccendere gli occhi di meraviglia, risentire i suoni unici del film Avatar 1 per assaporare ancor di più la prossima uscita di Avatar 2. Un modo per vivere con continuità la nuova uscita del film campione d’incassi.

L’iniziativa ha l’obiettivo di riportare in tutti i cinema italiani gli appassionati e non di Avatar. La novità? E’ proprio questa: a partire da giovedì 22 settembre 2022 sarà possibile rivivere al cinema in 3d l’incanto di Avatar. Il pubblico così può tornare sul pianeta Pandora, rivivere ogni singolo momento del film godendo di una visione migliore rispetto a quella del 2009. Assaporare l’incanto della pellicola più gettonata della storia è assolutamente da non perdere.



Il preannuncio, poi, dell’uscita del secondo capitolo della saga più vista al mondo ha infiammato ancora di più gli animi. Così anche la voglia di rivedere il primo capitolo per assaporare poi ancor meglio la nuova uscita del 2022. Dopo 13 anni è stata data la possibilità di rivedere nel giro di poco tempo entrambi i capitoli, a distanza di non molto tempo l’uno dall’altro. L’apoteosi per tutti gli appassionati di fantascienza e del cinema.

Per ben 10 anni Avatar è rimasto il campione indiscusso d’incasso dei botteghini di tutto il mondo, superato solo nel 2019 da Avengers: Endgame. E chissà se i due film Avatar 1 e Avatar 2 non possano velocissimamente battere un nuovo record e riconfermarsi campioni d’incassi. Perché tornare a rivedere il primo capitolo viene spiegato benissimo da James Cameron:

“…E ora l’abbiamo rimasterizzato in 4K, in alta gamma dinamica e con alcune sezioni di 48 fotogrammi al secondo. Ha un aspetto migliore di quanto non abbia mai avuto, anche nella sua versione originale.”

Un motivo in più per non lasciarsi scappare l’opportunità di scoprire con occhi diversi il mondo di Pandora ed i personaggi che lo abitano.

Avatar 2 – Le vie dell’acqua: quando esce, cast e anticipazioni

L’attesissimo Avatar 2 è pronto per essere lanciato sui grandi schermi. Finalmente il film di genere fantascienza, avventura e prodotto negli Stati Uniti d’America sarà proiettato in tutti i cinema italiani. Le riprese sono state fatte in Nuova Zelanda e sono iniziate nella primavera del 2019. Il budget speso per realizzarlo si aggira attorno ai 250 milioni di dollari.



La data ufficiale del lancio nell sale cinematografiche è per il 14 dicembre 2022. Tutti con il fiato sospeso fino a questa data: il sequel di Avatar 1 è già pronto a chiamare al botteghino una moltitudine di persone. Si prevede un grande boom nelle sale dei cinema italiani: finalmente la magnificenza della fantascienza e dell’azione torna a manifestarsi con un incredibile sound ed effetti speciali.



Inutile dirlo: il cast è davvero strepitoso. I già volti noti presenti in Avatar 1 come Sam Worthington, Stephen Lang, Giovanni Ribisi, Matt Gerald ed altri si uniscono alle new entry, Kase Winslet, Edie Falco, Vin Diesel e molti altri. Il film è stato scritto da James Cameron che è anche il regista, lo sceneggiatore ed il produttore assieme a Josh Friedman e Jon Landau. La casa di produzione è 20th Century Studios e Lightstorm Entertainment.

Secondo le prime indiscrezioni, la pellicola è composta da scene subacquee uniche e mai fatte prima girate sott’acqua con il motion capture. Inoltre sono stati depositati tra i 4 e i 5 brevetti per la simulazione dell’acqua.

La colonna sonora è di Simon Franglen. Prima di goderci il secondo, abbiamo l’opportunità di non perderci la prima parte della Saga Avatar al cinema a partire dal 22 settembre 2022 in tutti i cinema d’Italia.