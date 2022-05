Nella prima stagione sappiamo già che verrà affrontata la vicenda di Trevor Elliott, uno dei casi seguiti prima da Vincent e passati poi a Mickey. Elliott è un imprenditore del mondo dei videogiochi che viene accusato di duplice omicidio per aver ucciso la propria moglie ed il suo amante.

Il cast della serie tv e alcune interessanti curiosità

Nei panni di Mickey Haller, il protagonista principale di Avvocato di Difesa, troviamo Manuel Garcia Rulfo , in quelli della prima moglie Maggie troviamo Neve Campbell e in quelli della seconda, Lorna, c'è invece Becki Newton . A prestare il volto al protagonista del caso che verrà affrontato in questa prima stagione è invece Christopher Gorham , Trevor Elliott per la serie.

Come dicevamo all'inizio del nostro articolo, dietro la macchina da presa di Avvocato di Difesa c'è David E. Kelley, che i più conosceranno sicuramente per essere lo stesso dietro alla celebre serie andata in onda a fine anni '90, Ally McBeal e il più recente Anatomia di uno scandalo, miniserie sempre disponibile su Netflix ambientata a Londra e basata sul romanzo di Sarah Vaughan, che racconta appunto lo scandalo che ha travolto un importante politico accusato di molestie e la moglie, che lotta per scoprire la verità.

Prima del suo arrivo su Netflix, la serie veniva trasmessa in chiaro da CBS, ma a maggio 2020 a causa della pandemia il progetto (che prevedeva 13 episodi per la serie) è stato annullato dalla stessa emittente e ripreso in mano da Netflix stessa a gennaio 2021, che ha prodotto i 10 episodi della prima serie.