Tutto quello che sappiamo sull'ayahuasca, la sostanza stupefacente giudicata illegale in Italia e non solo, provata dall'imprenditore ed ex giudice di Master Chef Joe Bastianich durante il suo viaggio in Perù.

L'ayahuasca è stata inserita nella lista delle sostanze stupefacenti dal ministero della Salute, una mossa che la rende di fatto una sostanza illegale in Italia. Ma di cosa si tratta più nello specifico? E perché è stata presa questa decisione? Cerchiamo di rispondere a queste domande sulla sostanza provata anche da Joe Bastianich durante un suo viaggio in Perù per la trasmissione de Le Iene.

Ayahuasca, cos'è e perché è illegale in Italia

Per risalire alle antiche origini dell'ayahuasca bisogna andare a scavare nella cultura amazzonica che utilizzava e utilizza tutt'ora questa pianta e la sostanza che contiene, in un particolare decotto destinato a riti religiosi. Letteralmente pare stia a significare "lana dei morti" e viene spesso unita insieme ad un'altra pianta per essere poi assunta come una bevanda.

L'ayahuasca (e le piante che fanno parte della sua stessa famiglia) secondo alcuni studi conterrebbe principi attivi che sono presenti anche nel cervello umano come l'armina e l'armalina, ma non solo, all'interno dell'ayahuasca ci sarebbe anche il DMT, un allucinogeno reso già illegale in molti paesi europei, tra cui appunto anche l'Italia.

Si dice che tra i suoi effetti, proprio per via della presenza del DMT, ci sia la comparsa di quelle che sono chiamate "visioni". Molti sostenitori dell'utilizzo di questa sostanza infatti considerano la sua assunzione come una sorta di mezzo per riconnettersi con la natura.

La leggenda legata all'ayahuasca

Come dicevamo, l'ayahuasca ha origini davvero molto antiche ed è anche protagonista di quelle misteriose leggende che i popoli si tramandano di generazione in generazione. Secondo una di queste leggende infatti l'ayahuasca sarebbe una sostanza magica e curativa.

Tra le popolazioni amazzoniche infatti si narra che un uomo del cielo e una donna della terra si unirono in matrimonio e, alla morte, si giurarono di aiutare gli esseri umani a guarire. Da quel momento, dalla tomba dei sue sposi, nacque proprio l'ayahuasca.

Joe Bastianich prova la sostanza in Perù per Le Iene

Durante la puntata del 20 aprile 2022 a Le Iene è andata in onda la seconda parte del servizio realizzato da Joe Bastianich per il noto programma di Italia Uno. Il ristoratore è volato in Perù e tra le tante esperienze ha anche avuto modo di testare proprio gli effetti dell'ayahuasca.

L'ex giudice di Master Chef si è fatto guidare da uno sciamano che ha eseguito per lui un rito tipico della cultura amazzonica. Secondo le sue stesse parole, Bastianich avrebbe vissuto una vera e propria esperienza mistica che lo ha portato a ripercorrere tutta la sua vita, condotto da quella che ha definito come un'energia positiva.

Gli effetti tipici degli allucinogeni si sono visti più o meno tutti: Bastianich infatti appariva con lo sguardo perso nel vuoto, come se i suoi occhi stessero guardando qualcos'altro e non ciò che si presentava nella realtà circostante, ma era comunque in grado di parlare e in una situazione mentale giudicata "lucida", almeno all'inizio degli effetti della sostanza.