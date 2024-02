BabelNova Orchestra, chi sono i musicisti che abbattono barriere e abbracciano ogni genere

Sono una Babele contemporanea, un mix di sonorità e culture, con una sensibilità sopraffina e un’anima da scoprire lasciandosi trasportare dalle sonorità intense: la BabelNova è un progetto nato sulla scia dell’Orchestra di Piazza Vittorio, una delle più affascinanti e pionieristiche storie della musica world (e non solo) in Italia degli ultimi vent'anni. In occasione della serata duetti di Sanremo 2024, Dargen D’Amico li ha scelti per omaggiare il maestro Ennio Morricone. Ma chi sono i BabelNova Orchestra? Ecco tutto quello che c’è sapere sulla storia decennale di questi dodici musicisti.

Chi sono i musicisti della BabelNova Orchestra

Guidata dal contrabbassista Pino Pecorelli, la BabelNova Orchestra è una formazione di 12 musicisti provenienti da tutto il mondo, che ama osare, fa della sperimentazione il proprio cavallo di battaglia ed è alla ricerca di nuovi linguaggi musicali. Il gruppo è un collettivo che fa della parità una vera e propria filosofia, mentre decade la gerarchica dell’orchestra.

All’Orchestra si sono aggiunti musicisti più giovani, di seconda generazione, portando la propria musica verso nuove direzioni, includendo sonorità più funk e urban ma mantenendo solida l’ispirazione world: pop mediterraneo, reminiscenze sufi, fiati jazz, chitarre rockeggianti, accenni di cumbia, esplosioni mariachi, ritmi dub costituiscono un esaltante vortice generato dall’incontro fra lo scirocco e il meltemi, l’hurricane e lo zephiros.

La qualità e le competenze dei musicisti, ciascuno con un talento sopraffino, resta un punto di forza indiscusso della nuova orchestra. Si comincia con Pino Pecorelli, musicista che nel corso della propria carriera ha spaziato dal cinema al teatro. C’è il cantante, musicista e compositore tunisino Ziad Trabelsi, che a sua volta vanta un’importante carriera alle spalle, su tutte quella di Almar'à - l'orchestra delle donne arabe e del Mediterraneo prodotta da Fabbrica Europa.

Ci sono anche Carlos Paz, musicista e cantante ecuadoregno che è uno fra i migliori interpreti del canto sufi, il tunisino Houcine Ataa. Ernesto Lopez è il batterista, percussionista e cantante cubano. Emanuele Bultrini nel corso della sua carriera ha spaziato tra diversi ambiti musicali, è chitarrista e autore di colonne sonore per il cinema e il teatro. Sassofonista, ma anche compositore e produttore è Peppe D'Argenzio, che vanta una lunga carriera costellata di traguardi. Tra gli altri, è stato uno dei padri fondatori degli Avion Travel, nel 1980, con cui ha vinto il Festival di Sanremo nel 2000.

A comporre la BabelNova Orchestra ci sono anche il batterista Davide Savarese, il polistrumentista e arrangiatore Duilio Galioto, l'argentino Raul Scebba, percussionista sinfonico specializzato anche in ritmi e strumenti afro-cubani, che è stato anche uno dei membri dei Tamburi del Vesuvio. Il trombettista dell’Orchestra è il musicista peruviano Roman Villanueva. Il più giovane, infine, è Simone Ndiaye, polistrumentista romano di origini senegalesi, diplomato al Conservatorio di Santa Cecilia.

La partecipazione a Sanremo 2024

Un progetto nuovo che ha già molto da dire: lo fanno in occasione della settantaquattresima edizione del Festival di Sanremo. Per la serata dei duetti, Dargen D’Amico - uno dei 30 Big in gara - li ha voluti al suo fianco per omaggiare la musica del maestro Ennio Morricone. Sulle note dei suoi più grandi successi, Dargen e la BabelNova Orchestra sono pronti a conquistare il pubblico.

A proposito del legame che li unisce a Dargen D’Amico, i musicisti della BabelNova Orchestra raccontano:

Abbiamo scoperto in Dargen, artista che ha sempre rifiutato ogni limite e confine imposto all'arte, una sensibilità e un’attenzione rara verso le tematiche alle fondamenta del nostro percorso. E da subito abbiamo cominciato a fare il tifo per lui.

Poi hanno tenuto a sottolineare:

La nostra nuova Orchestra, composta da musicisti che fanno dell’incontro e del confronto alla pari col diverso la propria ragione di vita, non può che essere onorata di muovere i suoi primi passi insieme a lui sul palco del tempio della canzone italiana, il Festival di Sanremo.

E ancora:

Siamo un’Orchestra che racconta i molteplici volti di un’Italia ormai compiutamente multietnica e poterlo fare suonando la musica dell’immenso Maestro Morricone con le intense parole di Dargen, è il regalo più grande che potessimo ricevere.

Non manca neppure il commento dello stesso Dargen D’Amico, il quale ha spiegato:

Ho scoperto artisticamente i musicisti della BabelNova Orchestra una decina di anni fa, quando suonavano nell' Orchestra di Piazza Vittorio. Mi piaceva molto questo suono che nasce dal dialogo tra culture e ho continuato a seguire con curiosità l'evoluzione delle loro storie.

Dargen non nasconde la sua stima e aggiunge: