L'intervista alla BabelNova Orchestra: tutta l'emozione di debuttare a Sanremo con Dargen

BabelNova Orchestra è un progetto nuovo ed entusiasmante, che racchiude una passione profonda, una varietà di culture, un mix di generi e di strumenti. C’è il cinema, l’opera, la musica classica e il teatro musicale: questo e molto altro dà vita alla BabelNova Orchestra. Nell’intervista esclusiva i musicisti hanno parlato di sé e dei propri progetti, senza dimenticare l’avventura sanremese che li aspetta al fianco di Dargen D’Amico.

L’intervista alla BabelNova Orchestra

Da un progetto nuovo, nella forma e nello spirito, nasce la BabelNova Orchestra. Si colloca sulla scia di una delle più affascinanti e pionieristiche storie della musica world (e non solo) in Italia degli ultimi vent'anni, in grado di attraversare l’opera come il cinema, il teatro musicale e la musica classica. Si tratta dell’Orchestra di Piazza Vittorio, ideata e creata nel 2002 da Mario Tronco e Agostino Ferrente in seno all’Associazione Apollo 11.

I 12 musicisti della BabelNova Orchestra arrivano da tutto il mondo e si contraddistinguono per uno stile inconfondibile e propenso alla sperimentazione. Funk e urban si uniscono al pop mediterraneo, alle chitarre che sanno di rock e ai fiato jazz, il tutto sullo sfondo di un’ispirazione world che non smette di farsi sentire. Su di sé raccontano:

L’idea di dare vita a un progetto nuovo nasce dalla consapevolezza che un percorso multiculturale nel 2024 deve avere dei presupposti artistici di partenza diversi rispetto a quelli che hanno dato il via al progetto dell’Orchestra di Piazza Vittorio. Oggi viviamo in un Passe molto più multietnico rispetto a vent’anni fa. C’è stato nel tempo un assorbimento da parte della società italiana “dell’etnico”, non come genere musicale ma come sapore che arriva da un’altra parte. Ormai gli immigrati sono una delle colonne portanti produttive del Paese.

Pino Pecorelli, che guida l’Orchestra, ha aggiunto:

Vogliamo reinterpretarci musicalmente come singoli artisti - molti dei quali condividono un’esperienza ventennale - ma non abbiamo intenzione di diventare un gruppo che segue le scie musicali del momento, facendo per esempio trap o rap. D’altronde abbiamo un’anagrafe alle spalle. Al contrario, vogliamo capire anche le nuove generazioni e quali sono le nuove strade da percorrere, affinché il multietnico arrivi anche alle nuove generazioni.

Non solo:

Approdare verso una nuova esperienza è stata un’esigenza da parte mia e dei musicisti quando nell’Orchestra di cui facevamo parte sono venute a mancare due figure apicali che muovevano le fila musicali del progetto. Si tratta del fondatore Mario Tronco, che ha deciso di intraprendere un percorso artistico indipendente dopo essere stato l’artista che ha più influenzato il suono di quell’esperienza, dando una visione molto ampia e trovando delle soluzioni anche nell’ambito teatrale. Un cambiamento è arrivato anche con la scomparsa prematura e improvvisa del direttore musicale Leandro Piccioni. Nel momento in cui questi due elementi sono venuti a mancare, noi musicisti ci siamo guardati in faccia e abbiamo capito che era il momento di non restare dentro un contenitore che era completamente mutato. Abbiamo preferito partire con un soggetto nuovo, un cambio che fosse una scossa elettrica per darci delle nuove motivazioni. In questo contesto, l'invito di Dargen D'Amico sul palco di Sanremo è stata una bellissima causalità, forse un segno del destino.

Sono una babele di sonorità e culture, "una compagine umana così ampia e variegata", e questo ne rappresenta l’unicità, il tratto distintivo e prezioso della BabelNova Orchestra. Sono proprio le loro molteplici differenze a costituire un unicum che merita di essere scoperto. Ma come ognuno riesce a dare un apporto all’Orchestra e qual è il loro punto di forza?

Le unicità che fanno parte di un progetto come il nostro sono davvero speciali. Non abbiamo una visione gerarchica, per noi non c'è un genere musicale migliore dell'altro. Tentiamo sempre di valorizzare le specificità di ognuno e non le diversità, il tutto all'interno di un percorso che ha come punto di partenza la passione e il gioco. Il motivo? Mettere insieme musica italiana, sudamericana, nordamericana, araba e molto altro non è una ricetta che può essere definita a priori in maniera minuziosa.

Nel corso dell'intervista, inoltre, Pino Pecorelli ha sottolineato:

La fortuna della BabelNova Orchestra è data dal fatto che al suo interno ci sono musicisti che vivono in Italia da moltissimi anni e sono riusciti a fare un percorso di valorizzazione del loro mondo musicale, intraprendendo percorsi individuali. Al contempo, vivono un'esperienza collettiva e partecipata ben riuscita, comprendendo in partenza qual è la parte del loro bagaglio musicale da portare all'interno dell'Orchestra. Un altro aspetto interessante è notare come le seconde generazioni vedono la musica in maniera totalmente opposta ai loro padri. Nella BabelNova Orchestra c'è un incontro tra generazioni diverse. Non solo: è interessante vedere un dialogo tra chi porta la musica dal proprio Paese e chi è nato qui da genitori stranieri e riscopre le sue origini attraverso il confronto con musicisti di Paesi diversi e molto più grandi di lui. Così ci si confronta con le proprie radici. Non portiamo i figli di immigrati nati in Italia a suonare musica etnica, ma vogliamo capire qual è musicalmente la miccia che può esplodere mettendo assieme questi due mondi. Si tratta di una scommessa che noi cominciamo a portare avanti con il nostro nuovo repertorio, che proporremo in giro per l'Italia dopo la settantaquattresima edizione del Festival di Sanremo.

I prossimi progetti

Una nuova esperienza e tanti progetti in cantiere. A svelarlo è lo stesso Pino Pecorelli, il contrabbassista che guida l'Orchestra.

A proposito dei prossimi progetti, spiega:

Stiamo portando a termine un disco che vorremmo fare uscire prima dell'estate 2024 e da quel momento vorremmo concentrarci solo su un tour che ci permetta di salire sui palcoscenici per proporre la nostra musica.

L’avventura a Festival di Sanremo 2024 al fianco di Dargen D’Amico

L’Orchestra racconta i mille volti di un’Italia multietnica, sono una Babele 2.0 che ha tanto da raccontare. La loro sensibilità artistica si coniuga alla perfezione con quella di Dargen D’Amico, il cantautore, rapper e produttore che ha scelto di avere al suo fianco la BabelNova Orchestra in occasione della serata duetti, quella di venerdì 9 febbraio 2024.

Per la sua nuova partecipazione al Festival di Sanremo, giunto alla sua 74esima edizione, nella serata dei duetti Dargen D’Amico ha scelto di omaggiare il maestro Ennio Morricone. Per farlo, al suo fianco c’è proprio la BabelNova Orchestra. I suoi musicisti hanno con Dargen un’infinità di punti in comune. A partire dall’attenzione verso temi di scottante attualità, senza tralasciare il costante desiderio di incontro e confronto col diverso.

A proposito della collaborazione tra l’Orchestra e Dargen D'Amico, i musicisti raccontano: