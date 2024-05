Baby Lasagna, pseudonimo di Marko Purišić, è il cantante in gara per la Croazia all’Eurovision 2024, dove i bookmakers gli assegnano il favore del pronostico per la vittoria finale.

Ma chi è Baby Lasagna? Scopriamolo insieme.

Chi è Baby Lasagna: dal debutto all’Eurovision

Baby Lasagna, pseudonimo di Marko Purišić, nasce a Umago il 5 luglio 1995 e fin da bambino è affascinato dalla musica, iniziando a suonare la chitarra in un gruppo rock dal nome Manntra all’età di 16 anni. Membro della band dal 2011 al 2019 Purisic partecipa con gli altri a Dora 2019, il Sanremo croato, classificandosi al quarto posto con la canzone In the Shadows.

Dopo l’addio ai Manntra il ragazzo intraprende un percorso da solista con il nome d’arte di Baby Lasagna e dopo il lancio dei singoli IG Boy e Don’t Hate Yourself, But Don’t Love Yourself too Much decide poi di ritentare la strada dell’Eurovision. Nel 2024 ha preso parte all’edizione annuale di Dora, conquistando la vittoria il 25 febbraio con la sua canzone Rim Tim Tagi Dim, la stessa che ha deciso di portare sul palco di Malmo.

Rim Tim Tagi Dim, significato della canzone

Baby Lasagna ha vinto la qualificazione all’Eurovision con la canzone Rim Tim Tagi Dim, la stessa che ha deciso di portare sul palco di Malmo il 7 maggio. La canzone, nonostante la barriera linguistica, ha convinto i bookmakers a darla come la più quotata per la vittoria finale per via della sua melodia e il ritornello ballabile e facilmente memorizzabile, con il sito dell’Eurovision che la presenta così:

“Usando quelli che vede come gli standard di arrangiamento prevedibili dell’industria musicale, Marko cerca, per coloro che ascoltano attentamente, di trasmettere un messaggio più profondo sulle preoccupazioni e le sofferenze del nostro ambiente. La missione di Baby Lasagna è quella di intrattenerti attirando l’attenzione sulle sfide sociali e spirituali degli individui e della società”.

Al di là delle apparenze però la canzone tratta una realtà sociale molto complessa come quella dell‘emigrazione dei giovani adulti croati, costretti a lasciare il Paese per cercar fortuna all’estero. Quella narrata nel brano è però anche una realtà autobiografica, con l’artista che esplora le sue esperienze personali traducendole in musica, trattando il tema della famiglia, del viaggio, dell’abbandono, dell’ansia del futuro.

La canzone è stata composta dallo stesso Baby Lasagna nella sua camera da letto e si ispira ad un’opportunità di lavoro su una nave da crociera che l’artista aveva rifiutato.

Lo storico della Croazia all’Eurovision

La Croazia partecipa all’Eurovison dal 1993 ma non ha mai vinto. I due migliori piazzamenti restano quelli di Maja Blagdan nel 1996 con Sveta ljubav e da Doris Dragović nel 1999 con Marija Magdalena, con Baby Lasagna che potrebbe riscrivere la storia del suo Paese.

Leggi anche: Eurovision Song Contest, al via lo show più amato: ecco dove vederlo in TV