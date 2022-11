La Pantera Nera della Marvel torna a far parlare di sé, dopo aver scatenato un successo plateale nel 2018. Termina così un’attesa interminabile: Black Panther 2, sequel del capolavoro di Ryan Coogler, irrompe finalmente sui nostri schermi. In questi quattro anni, i fans non hanno dovuto affrontare solo l’attesa, ma anche il dolore per la morte dell’attore principale, Chadwick Boseman. Tuttavia, la Marvel non demorde e ci porta nelle sale Black Panther: Wakanda Forever, che siamo sicuri risolleverà molti animi. Vediamo allora tutti i dettagli sul cast e l’uscita al cinema.

La data d’uscita è arrivata: nella sale Black Panther 2, Wakanda Forever

La Marvel non smette mai di sorprenderci, questa volta con il sequel di un film che nel 2018 ha fatto appassionare moltissimi fans. Stiamo parlando di Black Panther, che porta la firma di Ryan Coogler in qualità di regista. Non sono stati anni facili per chi agognava il sequel, ritardato dal Covid-19 e da una morte reale, che ha gettato il futuro del film nell’incertezza. Tuttavia, la Marvel non ha abbandonato il progetto, che finalmente possiamo vedere concretizzarsi nel film Black Panther: Wakanda Forever.

A detta del produttore Kevin Feige, si tratterebbe della pellicola “più importante mai realizzata’’, forte di una riscrittura profonda che non vede contemplato l’attore protagonista - e amico - Chadwick Boseman, strappato prematuramente da un cancro. Detto questo, non ci resta che attendere l’uscita ufficiale, che è ormai alle porte.

Quando potremo vedere Black Panther: Wakanda Forever? Non temete, l’attesa è finita. Infatti, la pellicola diretta da Ryan Coogler e prodotta da Kevin Feige e Nate Moore comparirà nelle nostre il 9 novembre 2022.

Black Panther 2: il cast completo del nuovo film Marvel

Purtroppo, non potremo rivedere il personaggio di T’Challa / Pantera Nera per ovvi motivi, ma potremo lo stesso godere di un cast eccellente, in cui spiccano diverse personalità. Stiamo parlando di Angela Basset, nei panni della Regina Ramonda, Letita Wright, che interpreta Shuri, Danina Guarira come Okoye, e Florence Kasumba tra le Dora Milaje, i cui personaggi lottano per difendere la nazione dalle potenze mondiali dopo la morte di Re T’Challa.

Inoltre, tra gli eroi ritroviamo anche Lupita Nyong’o e Martin Freeman, rispettivamente nelle vesti di War Dog Nakia ed Everett Ross. Ultimo ma non per importanza ricordiamo il re di Talokan, interpretato da Tenoch Huerta, ma anche da Dominique Thorne, Michaela Coel, Mabel Cadena e Alex Livinalli.

