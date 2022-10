Tornano in Italia Nick Carter, Howie Dorough, Brian Littrell, AJ McLean e Kevin Richardson, in arte Backstreet Boys! I 5 ragazzi che hanno segnato lo scenario musicale degli anni ‘90 e inizi 2000 e che si sono guadagnati il titolo di miglior boy band a livello internazionale.

Sabato 22 ottobre a Bologna il maxi concerto all'Unipol Arena, data imperdibile in quanto unica tappa italiana del loro tour mondiale “DNA World Tour".

Ecco le informazioni necessarie per arrivare preparati all'evento: scaletta delle canzoni in programma, orari e come raggiungere l’Arena.

Backstreet Boys a Bologna

Tutto pronto per il maxi concerto dei Backstreet Boy, gruppo icona pop che manca dall'Italia dal 2019! L’unica data italiana sarà sabato 22 ottobre a Bologna, precisamente all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno.

Il concerto avrà inizio alle 21.00 ma si consiglia caldamente di arrivare prima. Sono attese migliaia di persone, per questo il Comune ha deciso di implementare il servizio di bus e navetta, sia per l'andata che il ritorno.

Si può raggiungere l’Arena prendendo la linea speciale Tper 975 al costo di 5 euro andata e ritorno. Il servizio collega la Stazione Centrale di Bologna e l’Unipol Arena di Casalecchio di Reno senza fermate intermedie.

Per prendere il bus speciale la fermata di partenza di trova in prossimità della Stazione Centrale su viale Pietramellara, lato farmacia, con corse ogni 15 minuti dalle ore 17.00 fino alle ore 20.00.

L'ordine delle canzoni che canteranno sul palco: qui la scelta completa

Al momento non è nota la scelta che il gruppo potrà portare sul palco bolognese. Tuttavia ci sono altissime probabilità che i Backstreet Boys proporranno lo stesso repertorio del 17 ottobre, data in cui si sono esibiti a Mannheim, tappa del tour in Germania. Questa la scaletta completa:

Everyone

I Wanna Be With You

The Call

Don't Want You Back

Nobody Else

New Love

Get Down

Chateau

Show Me the Meaning of Being Lonely

Incomplete

Undone

More Than That

The Way It Was

Chances

Shape of My Heart

Drowning

Passionate

Quit Playing Games (With My Heart)

As Long as You Love Me

No Place

Breathe

Don't Wanna Lose You Now

I'll Never Break Your Heart

All I Have to Give

Everybody (Backstreet's Back)

We've Got It Going On

It's Gotta Be You

That's the Way I Like It

Get Another Boyfriend

The One

I Want It That Way

Ci sarà anche il bis? Queste le canzoni portate sul palco nel precedente concerto:

Don't Go Breaking My Heart

Larger Than Life