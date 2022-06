L'estate è alle porte e il calendario degli impegni lavorativi si assottiglia per far posto alle meritate vacanze. Che siano al mare o in montagna, in un luogo ancora inesplorato o in una meta alla quale siete affezionati, ciò che conta è partire con l’occorrente appresso. Se disgraziatamente la fortuna vi si rivoltasse contro e perdeste il bagaglio lungo il tragitto, non date di matto e non disperate perché ora vi spiegherò cosa fare.

Bagaglio smarrito: cosa fare, a chi rivolgersi e che cos'è il PIR?

Siamo tutti d’accordo nel dire che la preparazione del proprio bagaglio richiede lo stesso tempo e impegno che necessita il cercare di farlo arrivare a destinazione sano e salvo.

Dopo le dimenticanze relative ai documenti e ai biglietti aerei, il ritardo dei voli e le estenuanti attese al gate passate con un vicino che già inizia a puzzare di sudore, una delle cose che più fa spazientire è la perdita del bagaglio una volta sbarcati all’aeroporto di arrivo.

Sembra quasi impossibile come il destino a volte sia così ingiusto, eppure spesso e volentieri ci mette proprio del suo a rovinarci la vacanza nel momento esatto in cui tutto dovrebbe iniziare ad andar bene.

Dopo un lungo tragitto terminato al punto di sbarco, i nostri cuori dovrebbero sentirsi sollevati ad aver toccato terra così come i nostri occhi non dovrebbero vedere l’ora di godere delle bellezze di un posto tutto nuovo.

E invece, no. Quando ci apprestiamo a raggiungere il punto in cui dovrebbe arrivare il bagaglio l’ansia inizia a salire e dopo una serie di valigie dai colori improbabili e borsoni che potrebbero avere qualche somiglianza con quello che stiamo cercando, ci accorgiamo di essere rimasti gli unici al nastro trasportatore.

I battiti iniziano ad accelerare, la testa non connette più ed ecco che in due e due quattro siamo vittime di una delle situazioni più scomode (e frequenti) che possano mai capitare.

Lo smarrimento del bagaglio è in tutto e per tutto una disgrazia e il malumore dato da questo intoppo, molti viaggiatori lo portano con sé per tutta la durata della vacanza.

Prima di arrivare a questo livello però, è utile sapere come comportarsi in casi come questo perché farsi prendere dal panico non vi aiuterà ad avere il vostro bagaglio tra le mani.

La prima cosa da fare quando ci si accorge del mancato arrivo della valigia è mantenere la calma e recarsi all’ufficio Lost & Found (o Ufficio Bagagli Smarriti).

Qui vi verrà chiesto di presentare la ricevuta del bagaglio imbarcato, ovvero quel talloncino adesivo che viene applicato sul vostro documento d’identità o sulla carta d’imbarco al momento del check in.

Dopo aver fornito questo elemento e aver spiegato la situazione all’addetto all’assistenza, questi verificherà la posizione del vostro bagaglio e nel caso non fosse ancora arrivato a causa di un ritardo probabilmente verrà imbarcato sul prossimo volo (entro 24/48 ore).

Vi verrà chiesto a questo punto, se preferirete ritirarlo in aeroporto o presso l’indirizzo di casa e solitamente, un membro dello staff vi contatterà al momento del ritrovamento.

Nel caso in cui, invece, non venga riscontrata la sua posizione l’assistente avvierà la pratica di smarrimento (o PIR) in cui dovrete inserire tutte le informazioni possibili riguardo il vostro bagaglio, dal colore al marchio fino alle particolarità più significative.

Oltre a questi vi verranno chiesti anche i vostri contatti personali (indirizzo in loco e numero di telefono) e una descrizione dettagliata del valore degli oggetti contenuti al suo interno.

È utile sapere anche che, di fronte a una situazione come questa, avete pieno diritto ad appellarvi al Regolamento (CE) n 899/02 secondo cui le compagnie aeree sono tenute a offrire immediatamente ai propri passeggeri un kit con beni di prima necessità quali:

articoli da toilette

pigiama e cambio di vestiti oppure buoni acquisto

Per sapere quale di queste possibilità vi sarà offerta, dovrete rivolgervi direttamente alla compagnia aerea con la quale avete viaggiato, ricordando di conservare tutte le ricevute di pagamento per poter richiedere un eventuale risarcimento delle spese sostenute.

Come e quando richiedere il risarcimento del bagaglio smarrito

Anche se la maggior parte degli aeroporti utilizzano il servizio “World Tracer” per ricercare i bagagli smarriti, nella maggior parte dei casi risulta difficile persino per loro poter risalire all’esatta localizzazione in poche ore o comunque, entro i 21 giorni stabiliti dal regolamento.

Per questo motivo la Convenzione di Montreal stabilisce che si possa richiedere un risarcimento alle compagnie aeree per distruzione, perdita, danni o ritardo del bagaglio fino a circa 1.200€ (circa 20€ per ogni kg di bagaglio in caso di compagnie non aderenti alla convenzione).

Oltre alle valigie regolarmente registrate, questo rimborso viene applicato anche ai bagagli a mano e pertanto, il passeggero è invitato a presentare una lettera di reclamo allo scadere di questi 21 giorni che decorrono dalla data della denuncia in aeroporto.

A questo modulo è necessario allegare anche:

la copia del documento PIR compilato al momento della denuncia

la lista di tutti i beni presenti nel bagaglio con relativo valore

la copia del biglietto aereo

la copia del talloncino adesivo del bagaglio in questione

La compagnia aerea si assume la responsabilità di far recapitare il bagaglio l’indirizzo segnato e di risarcire il danno subìto nelle modalità elencate nel precedente paragrafo o nella misura riportata nel regolamento.

Nel caso in cui la richiesta di risarcimento non vada a buon fine, bisognerà rivolgersi al giudice di pace o a una delle agenzie online che si occupano di far valere e rispettare i diritti del viaggiatore.

Qualora il bagaglio arrivi ma risulti danneggiato è possibile fare nuovo reclamo entro 21 giorni dalla ricezione, inviando un’altra raccomandata alla compagnia aerea.

I link utili per saperne di più in merito sono presenti all’interno della pagina di ogni compagnia aerea alla sezione “Centro Assistenza” dove non è solo possibile apportare modifiche alla propria prenotazione o scoprire quali altri servizi sono disponibili a bordo, ma anche richiedere assistenza o effettuare qualsiasi tipo di reclamo (soprattutto per gli oggetti smarriti e i bagagli danneggiati).

A cosa serve l'assicurazione medico-bagaglio

Sicuramente ne avrete sentito parlare e molto probabilmente ne avrete già fatto la conoscenza in una delle ultime prenotazioni in agenzia.

L’assicurazione medico - bagaglio è l’unico metodo che permette di coprire le spese e l’assistenza medica ma anche il furto, il danneggiamento o lo smarrimento del bagaglio.

Questa tipologia di polizza prevede anche i rimborsi per le spese di prima necessità dovute allo smarrimento del bagaglio da parte della compagnia aerea ed è molto utile per chi decide di viaggiare in aereo e potrebbe ritrovarsi in questa situazione spiacevole.

Il massimale di copertura di questa polizza varia da agenzia in agenzia e si basa su tre elementi fondamentali, ossia:

durata del viaggio

numero di viaggiatori

destinazione

Per darvi un’infarinatura generale sui prezzi, ecco quali sono le 3 più vantaggiose in assoluto:

Allianz Global Assistance: rimborso spese mediche per viaggi di massimo 45 giorni, massimale di copertura illimitato per viaggi oltreoceano, perdita del bagaglio e infortuni in volo, assicurazione medica per i viaggi di lavoro, assicurazione per gli studenti con meno di 30 anni.

Columbus Assicurazioni: copertura spese mediche fino a 1 milione di euro, pagamento diretto delle spese mediche in caso di ricovero ospedaliero, centrare operativa medica 24/24h, bambini gratis fino a 18 anni.

Axa Assistance: spese mediche fino a 3 milioni di euro, rimpatrio con aereo sanitario, rientro anticipato, copertina del bagaglio, infortuni in viaggio, rimborso in caso di annullamento della vacanza, assistenza parenti a casa e assistenza all’abitazione.

Come potete vedere, l’assicurazione per le vacanze rappresenta una risorsa preziosa che vi consentirà di partire in sicurezza e senza alcun pensiero, al riparo dai possibili rischi che potrebbero palesarsi durante il viaggio.

Sottoscriverne una può portare enorme risparmio oltre ad annullare la partenza senza penali e anticipare il ritorno senza perdere ingenti somme di denaro.

Bagaglio smarrito in treno: ecco che fare

Sebbene l’aereo sia il mezzo di trasporto più veloce per spostarsi durante le vacanze, ancora una grossa fetta di viaggiatori preferisce l’esperienza del treno forse pensando di essere esenti dal rischio connesso allo smarrimento del proprio bagaglio.

Sfortunatamente per loro, perdere un oggetto di valore o non trovare più la propria valigia è più facile di quanto si possa pensare ed è per questo che Trenitalia dispone di una pagina web interamente dedicata al servizio di ricerca.

Andando sul sito trenitalia.com è possibile vedere quali depositi siano attivi da marzo 2022 per i treni Intercity e Freccia mentre, per coloro che fremono dall’impazienza è possibile scaricare e utilizzare l’app FindMyLost in qualsiasi momento dal proprio smartphone.

Dopo essersi registrati è possibile rintracciare il bagaglio smarrito ed entrare in contatto via messaggistica con lo staff che gestisce gli oggetti rinvenuti.

È possibile, inoltre, attivare un alert che notifica automaticamente via email la pubblicazione di oggetti simili a quello che si sta cercando oppure pubblicare attivamente sulla piattaforma, qualora siate voi a trovare un oggetto smarrito che appartiene ad altri.

Nel caso in cui il bagaglio venga ritrovato, è possibile farselo spedire telefonando al numero 800973315 oppure andarlo a ritirare nei depositi Kipoint portando con sé la copia dell’email di riepilogo ricevuta dopo aver confermato il ritiro di persona.

Ad ogni modo, anche in questo caso è consigliabile optare per un'assicurazione che metta al riparo il vostro bene e visto che Trenitalia la offre gratuitamente (con determinati limiti di risarcimento) tanto vale approfittarne, giusto?