Ballando con le Stelle, da giornalista a giurata in tv su Rai 1: chi è Selvaggia Lucarelli

Le coppie di gara si sfida a colpi di passi di danza e lo scontro nasce a conclusione dell’esibizione della cantante Iva Zanicchi e del suo maestro Samuel Peron.

L’effervescente giurata Selvaggia Lucarelli è critica sulla perfomance della coppia e ciò scatena le ire dei membri della coppia, tanto che la Zanicchi ha commentato a microfoni accesi "Dammi quel c*zzo che vuoi".

Ed ecco l’arrivo di uno “zero" da parte della giurata Selvaggia Lucarelli. Ma lo scontro va avanti e la Zanicchi pensando di non essere ascoltata sussurra al suo compagno di ballo un insulto pesante nei confronti della Lucarelli appellandola come "Tr*ia".

L’insulto non è passato inosservato al grande pubblico dei social che ha fatto diventare virale il video appena pochi minuti dopo l’accaduto.

Tanto che la stessa Selvaggia Lucarelli ha condiviso la clip video commentandolo con un: "Io attendo le scuse". La polemica è però andata avanti.

Selvaggia Lucarelli, volto storico della giuria di Ballando con le Stelle è una delle giornaliste più taglienti del web. Schietta e diretta, Selvaggia Lucarelli è anche diventata negli ultimi anni un volto noto della tv italiana.

Oltra ad essere giornalista, opinionista e conduttrice radiofonica, la Lucarelli è da qualche anno una delle giurate tv più temute del programma Ballando con le Stelle. C’è, inoltre da sottolineare che l’effervescente giornalista ha un seguito di fan sui social non indifferente, probabilmente dovuto alla sua ironia e verve polemica, tratti distintivi della sua personalità.

La Lucarelli nasce in provincia di Roma a Civitavecchia, il 30 luglio del 1974. Maturità classica si trasferisce subito a Roma dove inizia a frequentare il Conservatorio teatrale La Scaletta.

Da lì inizia la sua scalata verso il mondo dello spettacolo. Prende parte insieme con l’ex fidanzato Max Giusti ad alcune rappresentazioni teatrali ed inizia a collabora alla stesura dei testi di alcune opere rivelando cosi le sue doti da autrice e scrittrice.

Ciò le fa capire qual è la sua vera passione, il giornalismo. Ma è nel 2016, con l’apertura del suo primo Blog che si fa conoscere al pubblico social, inizia a realizzare interviste a star del mondo della tv e del cinema e non mancano certo articoli pungenti.

Da quel momento in poi la sua carriera di giornalista sembra decollare, infatti numerose sono le sue collaborazioni con testate di un certo livello nazionale.

Il Fatto Quotidiano, Tempo, Libero e anche Rolling Stone: sono solo alcuni dei giornali con cui intraprende collaborazioni. Nel 2018 diventa direttore della parte web di Rolling Stone ma lascia dopo 3 mesi senza evitare le polemiche. Nel novembre del 2021 ha annunciato l’approdo a Domani.

Selvaggia Lucarelli si fa largo nel mondo della tv come conduttrice, opinionista e giudice di vari Talent.

Ma la sua verve pungente esce fuori soprattutto nella trasmissione di Rai uno Ballando con le Stelle dove diventa uno dei volti storici della giuria. Non pochi infatti sono gli scontri con i ballerini vip delle varie edizioni.

Nella vita privata è stata compagna di Max Giusti prima che entrambi diventassero famosi. La giornalista ha avuto anche una relazione con Morgan e poi nel 2004 sposa Laerte Pappalardo figlio di Adriano Pappalardo da cui ha un figlio Leon.

La relazione finisce nel 2007. Ma è nel 2015 che la giurata di Ballando con le Stelle ritrova l’amore con Lorenzo Biagiarelli, oggi ballerino vip di Ballando con le Stelle.

Selvaggia Lucarelli e il suo amore per Lorenzo Biagiarelli

La giurata di Ballando con le stelle Selvaggia Lucarelli, con un meraviglioso post nel 2015, ha dichiarato al mondo il suo amore per Lorenzo Biagiarelli.

I numerosi post su Instagram e Facebook confermano la loro bellissima storia d’amore.

Lorenzo, dal 2020 è uno degli chef del programma tv di Rai uno di Antonella Clerici “E’ sempre mezzogiorno” e nella vita è anche musicista e blogger.

Nel 2019 pubblica il suo primo libro “Qualcuno da amare e qualcosa da mangiare” e sempre in quell’anno diventa protagonista di numerosi programmi tv tra i quali “Cortesie per gli Ospiti”-Bed & Breakfast”. Lorenzo è oggi anche uno dei ballerini vip del programma TV Ballando con le stelle