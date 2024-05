La rappresentante dell’Irlanda all’Eurovision Song Contest 2024 ha sorpreso gli spettatori con la sua presenza scenica molto particolare. Ecco chi è Bambie Thug, la cantante che pratica la stregoneria e lancia incantesimi nelle sue canzoni.

Chi è Bambie Thug, la cantante irlandese all’Eurovision Song Contest 2024

Bambie Thug è lo pseudonimo di Bambie Ray Robinson. È una cantautrice irlandese, nata il 6 marzo 1993 a Macroom, nella contea di Cork.

Descrive il suo stile musicale utilizzando il termine “ouija-pop“, da lei coniato perché riteneva di non averne uno già esistente e che il suo nasce dalla combinazione di numerosi generi diversi.

Nel 2021 ha pubblicato il suo singolo di debutto Birthday. Seguito dai singoli Psilocyber e P.M.P., che hanno acceso i riflettori su di lei per i testi espliciti e controversi.

Nel 2022 ha pubblicato il singolo Egregore, che ha anticipato l’uscita dell’EP Cathexis, uscito nel 2023.

L’11 gennaio 2024 è stata confermata fra i sei partecipanti di Eurosong 2024, l’evento da cui poi viene selezionato l’artista che rappresenta l’Irlanda all’Eurovision Song Contest 2024. La cantante ha presentato il suo brano inedito Doomsday Blue.

Il 26 gennaio è stata proclamata vincitrice dopo aver ottenuto il massimo dei punti da parte della giuria e del televoto, diventando di diritto la rappresentante irlandese nella competizione.

Bambie Thug, la stregoneria e la magia del sangue

La cantante ha più volte dichiarato di praticare la stregoneria, in particolare la magia dei sigilli e della manifestazione. Queste pratiche hanno avuto una grande influenza sulla sua musica. Nei testi delle sue canzoni spesso utilizza le parole di antiche maledizioni e numerosi incantesimi.

Il suo logo ufficiale è un sigillo da lei creato. Il suo motto invece è “Crown the witch“, ossia “incorona la strega”. Ha raccontato di aver fatto uso della magia del sangue in passato e di aver compiuto anche dei sacrifici animali.

Il suo nome d’arte Bambie Thug nasce dall’unione del suo nome all’anagrafe e la parola Thug, come era chiamata un’antica setta religiosa indiana che adorava la dea Kali e compiva sacrifici umani in suo onore.

La polemica per il trucco pro-Palestina

Bambie Thug aveva deciso di nascondere all’interno del suo trucco un messaggio pro-Palestina. La cantante infatti, aveva dei simboli disegnati sul viso e sulle gambe. In realtà appartenevano ad un’antica lingua di origine irlandese, l’Ogham.

Il trucco della cantante recitava infatti i messaggi “Ceasefire” (cessate il fuoco) e “Freedom for Palestine“. Il regolamento dell’Eurovision Song Contest però parla chiaro, il palco del festival non può essere utilizzato per la diffusione di messaggi politici. Le scritte sono state quindi sostituite dal messaggio “Crown the witch“, motto dell’artista.

