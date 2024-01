Nuovo scandalo Ferragni: ecco quanto costa la bambola Trudi che ha scatenato le polemiche

Non sembra essere terminato il periodo buio che vede protagonista Chiara Ferragni, l'influencer indagata per la mancata attività benefica legata al pandoro Balocco.

Un nuovo caso solleva l'attenzione nei confronti dell'influncer e questa volta riguarda la famosa bambola di pezza in collaborazione con Trudi: ecco quanto costa e qual è la verità che si nasconde dietro l'attività benefica.

Chiara Ferragni e i dubbi sulla bambola Trudi

L'indagine per truffa di Chiara Ferragni legata alla mancata beneficienza con il pandoro Balocco potrebbe ora estendersi, coinvolgendo anche la sua collaborazione con Trudi, noto brand di bambole.

Tante sono le segnalazioni che la procura ha ricevuto nei confronti dell'attività imprenditoriale della nota influencer che, tra le tante iniziative, aveva creato una bambola che aveva conquistato i suoi follower.

Viene però ora sollevato un polverone nei suoi confronti, riguardante ancora questa volta la mancata beneficienza che era stata dichiarata per il suo acquisto, illudendo gli acquirenti che erano stati disposti a spendere una determinata cifra per aiutare l'organizzazione no-profit.

Quanto costa la bambola Trudi di Chiara Ferragni

La bambola era stata ideata a seguito del matrimonio di Chiara Ferragni e Fedez, comparsa per la prima volta durante le loro stesse nozze siciliane.

I followers erano impazziti per la bambola, portando l'influencer a stringere una collaborazione con Trudi, realizzandone una a sua immagine e somiglianza e vendendola a un prezzo pari a 34,99 euro.

L'incasso sarebbe dovuto andare in beneficienza all'associazione no profit Stomp-out Bulling che, nelle ultime ore, ha però svelato la verità.

Chiara Ferragni e la mancata beneficienza della bambola Trudi

Tanti sono i follower persi dalla famiglia Ferragni e sembrano destinati ad aumentare dopo un'altra truffa che potrebbe vedere protagonista la nota influencer.

L'organizzazione no profit Stomp-Out bullyng, nata con l'intento di combattere il cyberbullismo, avrebbe infatti smentito le donazioni promesse da Chiara Ferragni.

La Ceo dell'organizzazione ha dichiarato di non aver mai ricevuto nessun contatto dall'influencer e, di conseguenza, non ha mai incassato le quote ottenute con la vendita della bambola Trudi.

Partono così le indagini su questa nuova accusa che si aggiunge a tutte le altre ricevute da Chiara Ferragni, preferendo il silenzio alle dichiarazioni riguardo l'argomento.

