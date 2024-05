Cantante e compositrice molto apprezzata, Barbara Cola è conosciuta soprattutto per le collaborazioni con Gianni Morandi. Negli ultimi anni, però, il suo nome ha attirato l’attenzione solo in due occasioni, i programmi Ora o mai più e Tale e quale Show. Vediamo chi è, ripercorrendo la sua carriera e la vita privata.

Barbara Cola: chi è la cantante bolognese

Classe 1970, Barbara Cola è nata l’8 febbraio a Bologna, sotto il segno zodiacale dell’Acquario. Ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della musica a soli quindici anni, studiando pianoforte e recitazione. Entrata a far parte di un quartetto vocale, si è fatta apprezzare per le sue interpretazioni di mostri sacri della musica, come George Gershwin e Cole Porter.

Il primo grande ingaggio, però, è arrivato nel 1990, quando Barbara viene chiamata ad affiancare Gloria Gaynor e Jean Rich in veste di vocalist. Nel 1992 ha debuttato come solista al Primofestival di Castrocaro, con la canzone Tutto il bene del mondo. Il successo a livello nazionale è datato 1995, quando ha partecipato al Festival di Sanremo in coppia con Gianni Morandi, con il brano In amore. I due artisti si classificano al secondo posto e la carriera della Cola spicca il volo.

Dopo la kermesse, Barbara ha pubblicato i primi dischi e ha partecipato a programmi musicali di successo, come Un disco per l’estate e Festivalbar. Nel 1997 ha debuttato anche al cinema, interpretando Megara nel cartone animato Disney Hercules. In questo periodo, ha iniziato ad avvicinarsi anche al teatro, dove ha recitato in spettacoli di un certo livello, quali I promessi sposi e Masaniello.

Negli ultimi anni, ha partecipato a due programmi tv importanti, Ora o mai più di Amadeus e Tale e Quale Show di Carlo Conti. Nel 2024, Barbara è in tournée nei teatri italiani con il celebre musical Saranno Famosi, accanto ai colleghi Garrison Rochelle e Lorenza Mario.

La vita privata di Barbara Cola: chi è il marito?

Barbara Cola è sempre stata molto riservata per quel che riguarda la vita privata. Negli anni ha avuto relazioni importanti, ma non si è mai sposata e non ha avuto figli. Per sua stessa ammissione, ha preferito dedicarsi alla carriera piuttosto che pensare a costruirsi una famiglia. Intervistata dalla rivista Grand Hotel, ha dichiarato:

Un po’ perché ho dedicato quasi tutto il mio tempo alla musica e al teatro e meno alle relazioni, un po’ perché sul mio cammino non ho incontrato la persona giusta e un po’ perché forse era scritto. Letteralmente. Tempo fa ho trovato un biglietto che avevo scritto quando avevo 15 anni: diceva che avrei fatto la cantante e che non mi sarei mai sposata, come se me lo sentissi.

La cantante e attrice, però, non esclude di potersi innamorare in futuro. Ad una condizione: l’uomo che deve stare al suo fianco deve condividere le sue passioni.