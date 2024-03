Barbara D'Urso torna in TV sulla Rai: ecco cosa ha detto

Il suo rientro è stato annunciato in grande stile con un'intervista esclusiva condotta da Mara Venier durante la puntata del 3 marzo di Domenica In, programma condotto proprio da Venier. L'evento ha catturato l'attenzione di numerosi spettatori, desiderosi di sapere cosa avesse da dire l'iconica presentatrice, particolarmente dopo la fine del suo legame lavorativo con Mediaset.

Il dolore per l'addio a Mediaset

L'intervista è stata un'occasione per Barbara D'Urso di parlare apertamente del suo addio a Mediaset, un momento che lei stessa definisce un vero e proprio "parto". La mancata rinnovazione del contratto con l'azienda di Pier Silvio Berlusconi è stato un colpo difficile da elaborare per la conduttrice, che ha trascorso ben 23 anni nella rete televisiva privata. Nonostante la serenità che dice di aver raggiunto, il dolore per l'addio resta ancora vivo. Barbara si è aperta su come si sia sentita "strappata" via da ciò che ha rappresentato la sua vita per così tanto tempo, senza una spiegazione chiara da parte dell'azienda

L'infanzia difficile e il grande amore della sua vita

Durante l'intervista, Barbara D'Urso ha toccato anche temi personali, come la difficile infanzia segnata dalla perdita prematura della madre e la sua adolescenza. Ha raccontato delle circostanze dolorose che ha vissuto, compreso il fatto di non aver potuto salutare sua madre per l'ultima volta per volontà del padre. Ha espresso gratitudine per il sostegno ricevuto dai suoi affetti più cari, come la migliore amica, i fratelli e la seconda moglie del padre. Inoltre, ha ricordato il suo più grande amore, Mauro Berardi, da cui ha avuto due figli, con cui ha vissuto momenti difficili ma anche di riconciliazione.

La carriera poliedrica di Barbara D'Urso

Barbara D'Urso non è solo una conduttrice televisiva di successo, ma anche un'attrice teatrale con numerose interpretazioni all'attivo. Ha ripercorso i momenti salienti della sua carriera, dai primi passi in Rai fino al successo nella serie tv "La Dottoressa Giò". Inoltre, ha svelato particolari della sua carriera musicale, incluso un legame con la casa discografica di Vasco Rossi. La sua versatilità artistica e il suo impegno in svariati ambiti l'hanno resa una figura di spicco nel panorama televisivo italiano.

Il futuro di Barbara D'Urso

Infine, l'intervista si è conclusa con una prospettiva sul futuro professionale e personale di Barbara D'Urso. Nonostante le sfide incontrate lungo il percorso, la conduttrice si è mostrata ottimista riguardo alle sue prossime tappe lavorative, sottolineando la sua determinazione nel tornare a lavorare con il pubblico. Anche se al momento si definisce single, è circondata dall'amore dei suoi amici e dei suoi figli, fonte di grande orgoglio per lei.

Il ritorno di Barbara D'Urso in TV è stato un momento emozionante per i suoi fan, che hanno potuto conoscere da vicino la sua storia e le sue prospettive future. La sua presenza sul piccolo schermo continua a suscitare interesse e ad attirare l'attenzione del pubblico italiano.