Barbara D’Urso spegne le sue prime 67 candeline e si presenta ai suoi fan con una busta shock: la celebre conduttrice è pronta a una nuova avventura su TikTok.

Barbara D’Urso su TikTok: l’annuncio

L’intramontabile caffeuccio e la famosissima “busta shock”: tornano due capisaldi dei pomeriggi firmati Barbara D’Urso, ma non sul piccolo schermo. Per il suo 67esimo compleanno, l’ex conduttrice di Pomeriggio 5 e Live non è la D’Urso fa un annuncio che sorprende i fan. Il pubblico le è rimasto fedele, nonostante l’addio a Mediaset. Così, dopo le anticipazioni svelate dalla stessa presentatrice napoletana, tra i suoi follower è scoppiata la curiosità.

Caffè tra le mani e pigiama rosa shocking: il 7 maggio Barbara D’Urso festeggia il suo compleanno e, per le sue 67 candeline, fa un annuncio inaspettato. Per l’occasione, si è rivolta ai suoi quasi 500mila followers che in men che non si dica hanno aderito al suo nuovissimo profilo TikTok. La conduttrice resta al passo con i tempi e spiega:

Siete pronti a una busta shock? Oggi è il mio compleanno, allora stavo pensando all’anno che verrà e ho pensato che voglio passarlo con voi. Voglio condividere con voi, anzi, inizio io: voglio portarvi dietro alle quinte delle mie passioni, di quello che faccio alla mattina, alla sera, di notte. Quello che mi piace fare, le sfide con i miei amici, i divertimenti, le riflessioni e non solo. Parto io ma poi ci siete anche voi eh. Ci vediamo qua, su TikTok. Col cuore!

Il ritorno in tv è ancora lontano?

Il pubblico abituato ai pomeriggi firmati Barbara D’Urso sperano di vederla presto sul piccolo schermo. Dopo le voci in merito a un suo possibile approdo in casa Rai, nuove indiscrezioni vedrebbero la conduttrice napoletana più vicina a Real Time. Le voci per il momento restano non confermate: davvero Discovery è pronto ad assegnarle un programma di puro intrattenimento? Magari un reality show… I fan ci sperano: l’estate potrebbe offrirle nuove esperienze e nel corso della prossima stagione, non appena saranno definiti i nuovi palinsesti tv, potrebbe essere dato nuovo spazio all’intramontabile Barbara D’Urso.