Davvero Barbara D’Urso torna in tv? Si tratta solo di voci e non c’è alcuna certezza, ma un messaggio comparso sui social fa sperare i fan: ecco di cosa si tratta.

Barbara D’Urso torna in tv? Ecco l’indizio che alimenta i pettegolezzi

Una sua foto mentre sorseggia il suo consueto “caffeuccio” e la scritta “coming soon”: poco è bastato per alimentare le curiosità dei fan. In molti non hanno dubbi: dopo l’addio a Mediaset, e le polemiche per quel contratto rescisso così inaspettatamente (senza alcuna comunicazione o preavviso), la D’Urso sarebbe pronta a tornare sul piccolo schermo. Le sarà affidato il timone di un nuovo programma, magari in Rai? Oppure, dopo La dottoressa Giò, sarà protagonista di qualche nuova serie tv?

Non ci sono conferme, ma si tratta solo di indiscrezioni che si susseguono senza sosta. Dopo la morte di Silvio Berlusconi, Piersilvio avrebbe deciso di stravolgere il palinsesto Mediaset. Il suo celebre programma, Pomeriggio 5, è stato così assegnato a una new entry dell’azienda, Myrta Merlino, e per Barbara D’Urso nessuna conferma. Dopo anni al servizio delle reti Mediaset, l’annuncio – tanto inaspettato quanto improvviso – ha suscitato una certa amarezza nella famosa conduttrice napoletana. Così, prima sui social poi nel salotto di Domenica In, ha raccontato le difficoltà affrontate in quei primi giorni dell’estate 2023. Sui social la D’Urso si è comunque sempre mostrata attiva, aggiornando i fan sui suoi viaggi e i suoi numerosi progetti.

I commenti e le indiscrezioni

Insomma, quel messaggio lanciato sul suo profilo Instagram potrebbe essere un indizio non di poco conto. Tra i fan c’è chi le dice “dove vai, noi ti seguiamo”, altri che non trattengono l’entusiasmo e lasciano commenti come “non vedo l’ora” e “siamo prontissimi”.

La fine della collaborazione con Mediaset “è ancora un dolore vivo”, stando a quanto dichiarato dalla stessa conduttrice, ma dopo un anno di pausa trascorso lontano dai riflettori sarebbe pronta a fare ritorno. Quel “coming soon” lascia intendere che presto tornerà a fare compagnia a milioni di italiani, ma la conferma per ora non è arrivata. Potrebbe essere solo un fraintendimento? I fan sperano arrivi presto una bella notizia.