Chi è Barbara De Rossi: vita privata e curiosità sull'attrice italiana

Attrice in attività da ben 45 anni, Barbara De Rossi è molto apprezzata dal grande pubblico, non solo per la sua bravura, ma anche per le sue battaglie. Negli ultimi anni, infatti, è impegnata in prima linea nella lotta contro la violenza sulle donne. Vediamo chi è e quali sono le curiosità sul suo conto.

Chi è Barbara De Rossi: la biografia e la carriera dell'attrice

Classe 1960, Barbara De Rossi è nata il 9 agosto a Roma, sotto il segno zodiacale del Leone. Ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo del lavoro a soli 16 anni, quando ha vinto il concorso di bellezza Miss Teenager. Il presidente della giuria era il regista Alberto Lattuada, che la ingaggia subito per il film Così come sei. Nella pellicola, uscita nel 1978, Barbara ha vestito i panni della figlia di Marcello Mastroianni.

Dopo questo importante debutto, la De Rossi ha dato il via alla sua carriera. Tra i titoli più famosi che l'hanno vista in scena si ricordano: La cicala, La piovra, Storia d’amore e d’amicizia. Storia d’armi e d’amore, Son contento, Quo vadis?, Io e il duce, Cinecittà, Un ciclone in famiglia, Fratelli benvenuti, Universitari-Molto più che amici, L'onore e il rispetto e Tutto può accadere nel villaggio dei miracoli.

Nei primi anni della sua carriera, Barbara è stata protagonista di numerosi fotoromanzi, mentre negli ultimi anni è stata anche conduttrice e opinionista televisiva.

La vita privata di Barbara De Rossi: chi è il marito?

Il primo marito di Barbara De Rossi è stato Andrea Busiri Vici. A lui ha giurato amore eterno nel 1988. E' con il secondo compagno, però, che ha provato la gioia di diventare mamma. Si tratta del ballerino Branislav Tesanovic, sposato nel 1995. Nello stesso anno, sono diventati genitori dell'unica figlia, Martina, mentre nel 2010 hanno annunciato il divorzio. Dopo la nascita della pargola, l'attrice ha sofferto per tanti anni di ipermenorrea. Fortunatamente, grazie ad una cura ormonale durata 7 anni, è riuscita a superare la problematica e scongiurare l'intervento chirurgico di asportazione dell'utero.

Nel 2015, Barbara ha perso la testa per l'imprenditore Simone Fratini, di 11 anni più giovane di lei. Il 10 dicembre 2023, la De Rossi e il suo principe azzurro si sono sposati con rito civile in provincia di Arezzo. Ospite di Verissimo, l'attrice ha parlato così dell'attuale marito:

Simone è un uomo solido, sensibile, che ha una parte femminile sviluppatissima per essere un maschio. E’ una persona eccezionale […] è arrivato in un periodo della mia età in cui ero veramente molto delusa, ci sono state le esperienze dolorose, sbagliate e tragiche. Lui è arrivato e ha rimesso a posto tutto.

Barbata e Simone sono andati a convivere due mesi dopo il primo incontro e, a distanza di otto anni da quel momento, si sono giurati amore eterno. La figlia Martina, studentessa di psicologia con la passione per la moda, è stata felicissima di veder sua madre tornare a sorridere. In merito alla pargola, la De Rossi ha dichiarato:

Appena ho scoperto di essere incinta, speravo che fosse una femmina: pensavo che tra madre e figlia si sarebbe creato un rapporto speciale […] Non sbagliavo: Martina è sempre stata la mia forza.