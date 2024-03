Barbara Petrillo: chi è, età, carriera, vita privata, matrimonio, figli

L'esordio in televisione e il successo nazionale: ecco chi è la showgirl Barbara Petrillo.

Chi è Barbara Petrillo? Nota attrice e showgirl napoletana, ha avuto il suo periodo di massimo splendore nei primi anni 2000. Tornerà in Tv insieme alla sua amica Maddalena Corvaglia per partecipare alla trasmissione Pechino Express. Scopriamo insieme qualche dettaglio della sua vita privata e ripercorriamo la sua carriera in televisione.

Chi è Barbara Petrillo: luogo di nascita, età, carriera come showgirl e attrice

Barbara Petrillo è nata a Napoli il 29 agosto 1981, sotto il segno della Vergine. Attualmente ha 42 anni. Ha iniziato la sua carriera televisiva nel programma Pirati, in onda sul canale regionale Canale 9, insieme a Biagio Izzo. Il suo esordio nella Tv nazionale è avvenuto sulle reti Mediaset, per la precisione su Canale 5, nella trasmissione Veline, dove ha partecipato come concorrente e ha conquistato la finale.

Successivamente ha lavorato come ballerina per il programma Paperissima e ha preso parte alla trasmissione Ciao Darwin. Dopo anni di esperienza, ha avuto continuità grazie ai vari Mai dire, per la precisione:

• Mai dire domenica;

• Mai dire Iene;

• Mai dire lunedì;

• Mai dire Grande Fratello & Figli;

• Mai dire martedì.

Sempre al fianco della Gialappa's Band, dal 2023 è parte del programma Gialappashow. Nella stagione calcistica 2009/2010, Barbara Petrillo ha lavorato come inviata allo Stadio San Paolo (oggi Stadio Diego Armando Maradona) di Napoli della trasmissione Quelli che...il calcio.

Barbara Petrillo ha recitato anche in due fiction: Carabinieri (2007) e 7vite (2008-2009).

Insieme all'amica Maddalena Corvaglia parteciperà all'undicesima edizione di Pechino Express. Il loro due si chiama Le #Amiche.

La vita privata di Barbara Petrillo: matrimonio e figli

Barbara Petrillo è sposata dal 2013 con Fabiano Santacroce, ex calciatore del Napoli e della Nazionale italiana di calcio. I due coniugi hanno due figlie: Margherita Beatriz e Ludovica. La loro vita è molto serena e non hanno mai fatto parlare di loro se non in maniera positiva.

La showgirl ed attrice napoletana è molto attiva sui social network e ha un profilo ufficiale e verificato: @barbarapetrillo. Vanta una fanbase molto ampia in quanto è seguita da oltre 51mila persone. Barbara Petrillo è solita condividere foto relative al suo lavoro, ma non mancano anche scatti che la immortalano in attimi di vita quotidiana insieme alla sua famiglia.

Leggi anche: Pierluigi Iorio: chi è, carriera, vita privata, moglie figli