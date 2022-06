Tutti, da bambini giocando con Barbie e Ken abbiamo desiderato almeno una volta di entrare nel loro mondo. Tutti abbiamo immaginato le due bambole prendere vita. Eravamo stati accontentati nei primi anni 2000 , con le prime tecniche di animazione in 3D e a distanza di 20 anni dal primo di una lunga serie su Barbie, ecco finalmente un film con attori in carne ed ossa!

Barbie, trama e cast del film del 2022

Barbie è una bambola stanca della sua vita nella perfetta "Barbieland". La bambola, consideratanon adatta per la perfetta cittadina immaginaria, viene cacciata dal suo mondo e decide così di intraprendere un avventuroso viaggio in quello reale , una esperienza che la cambierà definitivamente.

Come abbiamo già accennato, protagonisti del nuovo film sono Margot Robbie e Ryan Gosling , che interpretano rispettivamente Barbie e Ken . Con loro ci sono anche Will Ferrell, Simu Liu, America Ferrera, Kate McKinnon, Michael Cera, Alexandra Shipp ed Issa Rae.

Completano il cast Ritu Arya, Emma Mackey, Emerald Fennell, Hari Nef, Jamie Demetrou, Rhea, Perlman, Ariana Greenblatt, Kingsley Ben-Adir, Connor Swindells, Scott Evans, Ncuti Gatwa, Sharon Rooney e infine Ana Cruz Jane.

Tutte le curiosità sul film di Barbie e dove vederlo in streaming

Se per il ruolo di Ken è stato scelto Ryan Gosling, che ha subito accettato di prendere parte al progetto, il ruolo di Barbie è stato proposto a tante altre star prima di arrivare a Margot Robbie. Nell'ordine Amy Schumer, Anne Hathaway e anche Lady Gaga cantante ormai non più nuova al mondo del cinema.

Per quanto riguarda tutte le altre curiosità sul film sappiamo che riprese sono state fatte negli Stati Uniti, tra Leavesden e la città degli angeli, Los Angeles, mentre non abbiamo ancora informazioni sulla colonna sonora.

L'unica certezza è che non ci sarà la celebre Barbie Girl degli Aqua. Ma non c'è da sorprendersi visto che tra il gruppo danese e la Mattel non scorre buon sangue per via di una causa intentata anni e anni fa dalla casa di produzione della bambola contro la casa discografica della band, per violazione del copyright.

Gli altri vecchi film di Barbie

La lista dei film di animazione di Barbie è davvero lunghissima. Il primo, Barbie e lo schiaccianoci, è uscito nel 2001 e da quel momento di film sulla vita della bambola più amata di sempre ne sono usciti circa uno o più all'anno, fino appunto al 2022. La maggior parte, se non quasi tutti, ispirati a fiabe famosissime della nostra infanzia:

2001: Barbie e lo schiaccianoci

2002: Biarbie Raperonzolo

2003: Barbie - Lago dei cigni

2004: Barbie - La principessa e la povera

2005: Barbie e la magia di Pegaso, Barbie Fairytopia

2006: Barbie Fairytopia - Mermadia, Il diario di Barbie, Barbie in le 12 principesse danzanti

2007: Barbie Fairytopia - La magia dell'arcobaleno, Barbie principessa dell'isola perduta

2008: Barbie Mariposa e le sue amiche fate farfalle, Barbie e il castello di diamanti, Barbie e il canto di Natale

2009: Barbie presenta Pollicina, Barbie e le tre moschettiere

2010: Barbie e l'avventura nell'oceano, Barbie - La magia della moda

2011: Barbie - Il segreto delle fate, Barbie e l'accademia per le principesse, Barbie - Il Natale perfetto

2012: Barbie e l'avventura nell'oceano 2, Barbie - La principessa e la popstar

2013: Barbie e le scarpette rosa, Barbie Mariposa e la principessa delle fate, Barbie e il cavallo leggendario

2014: Barbie e la principessa delle perle, Barbie e il regno segreto

2015: Barbie super principessa, Barbie principessa rock, Barbie e il tesoro dei cuccioli

2016: Barbie - Squadra speciale, Barbie - Avventura stellare, Barbie e la ricerca dei cuccioli

2017: Barbie nel mondo dei videogame, Barbie - La magia del delfino

2020: Barbie - Avventure da principessa

2021: Barbie & Chelsea - Il compleanno perduto, Barbie: big city, big dreams