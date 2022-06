Anche per il 2022, Battiti Live è pronto a far ballare le piazze pugliesi! Ecco tutte le informazioni sulle date, i cantanti che si esibiranno e quando potremo vederlo in televisione.

L'estate è ormai alle porte e a prepararsi ad accoglierla a suon delle hit italiane più famose del momento cantate a squarciagola nelle piazze pugliesi è Battiti Live i cui padroni di casa saranno ancora una volta Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci con la partecipazione dell'influencer Mariasole Pollio.

Non fatevi trovare impreparati! Ecco le date da segnare sul calendario, dove e quando va in onda in tv, la scaletta dei cantanti che si esibiranno sul palco e tutte le informazioni sui biglietti.

Battiti Live 2022, tutte le date e quando va in onda in tv

Dal 2013 dietro l'organizzazione di Battiti Live c'è il Gruppo Norba, che porta l'evento musicale itinerante in giro per la Puglia, la Regione in cui la società specializzata in prodotti audiovisivi risiede. Ma dal 2017 è possibile vederlo in differita anche su Italia1 e non sarà ovviamente da meno l'edizione del 2022.

Dopo un periodo di stop a causa del Coronavirus riprende anche questo piccolo viaggio della musica italiana che come abbiamo detto, toccherà tre piazze del Sud Italia per 5 date:

17-18 giugno 2022: Bari

2-3 luglio 2022: Gallipoli

10 luglio 2022: Trani

Le puntate verranno trasmesse in diretta su Radio Norba e Tele Norba, ma alla diretta sarà collegata anche Medaset, con Italia1 appunto e in streaming su Mediaset Infinity.

La scaletta dei cantanti

A Battiti Live 2022, Palmieri, Gregoraci e Pollio accoglieranno sul palco tantissimi cantanti, tra nomi già celebri e debuttanti arrivati da talent show come Amici di Maria De Filippi, che si esibiranno con i loro brani e saranno divisi per cinque puntate. Al momento sappiamo con certezza chi si esibirà nelle prime due:

Prima serata:

Fedez, Mara Sattei, Tananai

Il Volo

The Kolors

Francesco Gabbani

Luigi Strangis

Coez

Rocco Hunt, Elettra Lamborghini

Matteo Romano

Baby K

Boro Boro

Aka7even

Boomdabash

Annalisa

Mr Rain

Alfa

Gabry Ponte

Noemi

La Rappresentante di Lista

Seconda serata:

Pinguini Tattici Nucleari

Alessandra Amoroso

Coez

Alex

Rhove

Francesco Renga

Mecna&Coco

Vegas Jones

Room 9

Nika Paris

Annalisa

Baby K

Hal Quartèr

Fred De Palma

Gabry Ponte

Albe

Tommaso Paradiso

Gli altri artisti previsti in scaletta:

Marco Mengoni

Irama

Bob Sinclar

Raf

Malika Ayane

LDA

Sissi

Giordana Angi

Gig Boy

Carl Brave

Max Gazzé

Lola Indigo

Ana Mena

Fabrizio Moro

Dargen D'Amico

Alvaro Soler

Topic

Follya

Cristiano Malgioglio

Bianca Atzei

Hansel Delgado

Le Vibrazioni

Anna Lazza

Andrea Damante

Aiello

Kayma

Deddy

Caffelatte

Tancredi

Rettore

Loredana Bertè

Emis Killa

Eiffel 65

Dolcenera

Luché

Cedraux

Shade

Myss Keta

Riki

Shiva

Erwin

Gemelli DiVersi

Berna

Dani Faiv

Darin

Informazioni sui biglietti

Battiti Live, anche per il 2022 rimane un evento gratuito. Nessun biglietto da acquistare quindi per assistere al grande concerto itinerante, solo l'accortezza di scendere in piazza per accaparrarsi i posti migliori pur mantenendo comportamenti che assicurino la propria sicurezza e quella altrui.

Non dimenticate inoltre di caricare per bene i vostri smartphone per essere pronti scattare foto e fare stories da condividere sui vostri social con l'hashtag #battitilive!