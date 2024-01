Beatrice Grannò: chi è l'attrice e cantante che ha conquistato il mondo in The White Lotus

Grazie al suo talento, tutto il mondo si è innamorato di Beatrice Grannò, attrice di punta italiana sbarcata in America con il ruolo di Mia in The White Lotus.

Dalla recitazione al canto, sono tante le passioni di Beatrice Grannò: scopriamo chi è l'attrice.

Beatrice Grannò: chi è l'attrice italiana che ha conquistato l'America

Nata a Roma il 6 maggio del 1993, Beatrice Grannò è una stella nascente del cinema italiano e non solo, dato il successo ottenuto anche oltreoceano.

La sua passione per il mondo della recitazione si manifesta durante l'età adolescenziale, in cui Beatrice presenterà la richiesta per accedere al Centro Sperimentale di Recitazione a Roma: a questo però è seguita la sua bocciatura, evento che non l'ha fermata nel realizzare il suo sogno.

Il percorso di studio universitario non era uno dei primi interessi dell'attrice che, sin dal liceo, non aveva rivestito i panni di studentessa diligente: sarà però proprio la recitazione il campo che farà splendere il suo talento.

Assieme ad altri ragazzi esclusi dalla scuola di recitazione romana, Beatrice ha iniziato a girare l'Italia, interessandosi a diversi seminari, per poi entrare a far parte di un'accademia di recitazione a Londra.

La carriera di Beatrice Grannò: teatro, cinema e canto

Sarrà proprio a Londra che il talento di Beatrice Grannò risplenderà più che mai, mettendo in scena una commedia assurda vicina al clowning e al teatro di strada.

Dopo l'esperienza londinese, l'attrice italiana tornerà in Italia, prendendo parte a diverse fiction di successo, come Don Matteo 9 e Il Capitano Maria.

A questo si alternerà la sua presenza in diverse pièce teatrali, tra cui Endgame e A Love Story.

Nel 2019 vince il premio miglior giovane interprete Alice nella città al Roma Film Festival grazie alla sua interpretazione nel film Mi chiedo quando ti mancherò, in cui il suo talento risplende più che mai.

La Rai decide di non farsi scappare Beatrice Grannò, dandole la parte di Carolina Fanti nella fiction di successo Doc-Nelle tue mani, interpretando la figlia di Luca Argentero e Sara Lazzaro.

Beatrice Grannò è però anche una grande appassionata di musica: sono note le sue doti canore, accompagnate al dolce suono dell'ukulele e sarà proprio questo che attirerà l'attenzione dell'America.

Beatrice Grannò e il successo con The White Lotus

Non sono solo le location di The White Lotus ad attirare l'attenzione degli spettatori, ma anche il talento di Beatrice Grannò, attrice di punta della fiction americana.

La seconda stagione, girata a Taormina, vede infatti il talento dell'attrice romana, scelta per il ruolo di Mia, giovane ragazza siciliana con una forte passione per il canto.

Per il ruolo, infatti, il regista cercava fortemente un'attrice che avesse anche doti canore e la scelta è proprio ricaduta su Beatrice Grannò, affiancata ad un'altra nota attrice italiana, Simona Tabasco, con la quale ha condiviso anche il set di Doc.

Tante sono ora le curiosità anche riguardo la sua vita privata: ecco tutte le curiosità.

La vita privata di Beatrice Grannò

Ora che il suo successo è esploso più che mai, sono aumentate anche le curiosità riguardo la vita sentimentale di Beatrice Grannò.

L'attrice è però molto riservata, come dimostra l'assenza di scatti d'amore sui suoi profili social, ricchi invece di fotografie sul set e sul palco.

Beatrice Grannò evita infatti di rispondere alle domande sulla sua dolce metà, affermando però di sapere cosa sia l'amore e di essere innamorata, dichiarando inoltre di non essere interessata al maschio alpha.

