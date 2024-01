Beatrice Luzzi lascia il Grande Fratello: ecco perché non ha avuto scelta

Una vera e propria doccia fredda per i fan: Beatrice Luzzi lascia il Grande Fratello. L'attrice è stata costretta a prendere questa decisione nella mattinata di mercoledì 3 gennaio 2024. Ecco perché e cosa si sa sul suo eventuale ritorno in gioco.

Beatrice Luzzi lascia il Grande Fratello: ecco perché

Nella mattinata di mercoledì 3 gennaio 2024, dopo quasi quattro mesi di permanenza al Grande Fratello, Beatrice Luzzi è stata costretta ad abbandonare la Casa. L'annuncio è stato dato dallo staff di Alfonso Signorini, tramite i canali social ufficiali del reality più spiato d'Italia. Si legge:

Beatrice Luzzi lascia la Casa di Grande Fratello per motivi personali.

Poco dopo, sui canali social della Regina di Cuori si è saputo il perché di questo abbandono tanto repentino. Purtroppo, il padre di Beatrice è deceduto nella notte. L'annuncio dello staff recita:

Stanotte è venuto a mancare l’architetto Paolo Luzzi, papà di Beatrice. Le nostre più sentite condoglianze vanno a Beatrice, Valentino, Elia, Alessandro e a tutti i famigliari. Beatrice lascia la casa per affrontare il lutto insieme ai suoi cari.

Beatrice Luzzi potrebbe tornare al Grande Fratello?

Beatrice Luzzi ha lasciato il Grande Fratello appena le hanno comunicato la terribile notizia. Soltanto qualche giorno fa, poco prima di Natale, l'attrice aveva momentaneamente abbandonato la Casa perché il genitore era caduto e si era rotto il femore. L'attrice si era subito recata in ospedale, tornando in gioco solo quando i medici le hanno detto che la situazione era sotto controllo. Stando all'improvviso decesso, però, ipotizziamo che il decorso post operatorio sia stato più complicato di come ci si aspettava.

Appena la notizia dell'abbandono di Beatrice si è diffusa, i fan si sono stretti attorno a lei, inviandole infiniti messaggi di condoglianze. In molti, però, si stanno chiedendo se la Luzzi tornerà in gioco o meno. Non abbiamo una risposta certa, ma ci sentiamo di escludere un suo rientro in Casa. Lo staff del Grande Fratello, infatti, ha già annullato il televoto in corso. Questo, come ci insegna il passato, significa che l'eliminazione prevista questa settimana c'è già stata ed è proprio l'addio della Regina di Cuori.