Gf, Beatrice Luzzi resta con l'amaro in bocca: ecco la sua reazione dopo la sconfitta

Perla ha trionfato al Grande Fratello, conquistando il primo posto. Dietro di lei, dopo 5 mesi vissuti da protagonista nella casa più spiata d'Italia, l'attrice Beatrice Luzzi: qual è la stata la reazione per la sconfitta?

Grande Fratello, Beatrice Luzzi esce sconfitta: ecco la sua reazione

Dopo oltre 5 mesi chiusa nella casa di Cinecittà, dove ha vissuto amori e litigi, Beatrice Luzzi si è aggiudicata un posto nella finalissima del reality più seguito e chiacchierato d'Italia. Contrariamente alle aspettative di molti però, ad aver trionfato è stata Perla Vatiero. La giovane gieffina salernitana, che si era fatta conoscere al grande pubblico per la sua partecipazione a Temptation Island, è stata premiata dal televoto. Proprio il pubblico a casa, infatti, l'ha decretata vincitrice del Grande Fratello, regalandole una ricompensa record (con metà del montepremi che va in beneficenza a un'associazione a sua scelta).

Nella casa del Gf Perla è stata protagonista del triangolo amoroso con Mirko e Greta. I due avevano partecipato a Temptation Island, salvo poi uscire separatamente: lei pronta ad aprire un nuovo capitolo della sua vita e lui che sembrava sempre più preso da Greta, la giovane tentatrice incontrata nel villaggio dei fidanzati. Mirko e Perla però sembra si siano riconciliati nella casa del Grande Fratello e hanno deciso di ripartire insieme. Il pubblico pare si sia affezionato alla coppia e ha premiato la giovane concorrente.

Eppure la favorita era un'altra... Ebbene sì, perché dopo tutti questi mesi trascorsi nella casa del Grande Fratello in tanti si aspettavano la vittoria della Luzzi (ma non è mancato il colpo di scena dell'ultimo secondo). C'è stata un po' di delusione e amarezza per l'attrice? La sua reazione è stata inaspettata.

Cos'ha detto Beatrice Luzzi dopo la diretta

A descrivere la reazione dell'attrice è stata una testimone presente in studio alla finalissima del Grande Fratello. Come riportato dal sito Biccy, la ragazza presente a Cinecittà ha raccontato:

Appena hanno detto che aveva vinto Perla, alcuni ex concorrenti sono andati da Bea e questo è stato bello. Dopo lei è stata molto carina, si è fatta le foto con tantissime persone, ha salutato tutti. Ha registrato anche dei video ed è stata anche con Lady Fagiana e altri eliminati. Ai fan che le urlavano "dovevi vincere tu, sei la vera vincitrice" ha dato delle belle risposte.

Non solo:

Ha ringraziato tutti per il supporto di questi mesi e ha detto che andava bene così, senza fare polemiche per la seconda posizione. È stata molto gentile e anche disponibile a dare le sue risposte a tutti e fermarsi con gli ex del Gf e non solo. Le abbiamo fatto capire che fuori ha tanta gente che la stima e l’ha capito.

Infatti, appena fuori dallo studio, tanti fan si sono fermati a salutarla e hanno voluto complimentarsi con lei.