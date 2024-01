Chi è Bebe Touche: tutto sul tiktoker arrestato a Milano per rapina aggravata

Conosciuto soprattutto tra i giovani, Bebe Touche è un tiktoker diventato famoso per le sue interviste surreali. Nelle ultime ore, però, ha attirato l'attenzione su di sé perché è stato arrestato con l'accusa di rapina aggravata. Vediamo chi è e quali sono le curiosità sul suo conto.

Chi è Bebe Touche: tutto sul tiktoker arrestato a Milano

Classe 2000, Bebe Touche è originario del Mali e residente a Milano. Di professione influencer e tiktoker, è diventato famoso specialmente tra i giovani per le interviste surreali che condivide sui social. Il 24enne si diverte ad andare in giro per la sua città ponendo domande scomode ai coetanei e rispondendo sempre "Ok ci sta, ci sta".

Tra i video più apprezzati di TikTok ce n'è uno che lo vede fermare tre ragazzini per chiedere loro chi preferissero tra i trapper Shiva e Rondo da Sosa. A divertire il popolo virtuale, più che le risposte, sono state le presentazioni degli intervistati: "Valentino chiaro", "Andrea già lo sai" e "Mi chiamo Fabrizio ma sono conosciuto anche come il fresco di zona". Il filmato, strano ma vero, ha superato 5 milioni di visualizzazioni.

Bebe Touche, da non confondere con il trapper milanese Baby Touchè, vanta numeri da brividi: 612 mila seguaci su TikTok, 34.400 iscritti sul canale YouTube e 157 mila follower su Instagram.

Perché Bebe Touche è stato arrestato a Milano?

Nella notte tra mercoledì 17 gennaio e giovedì 18 gennaio, Bebe Touche è stato arrestato a Milano con l'accusa di rapina aggravata in concorso. Stando a quanto riferito dalle forze dell'ordine intervenute in Piazza XXV Aprile angolo Corso Garibaldi intorno alle 2:10, il tiktoker ha colpito con un pugno al volto un ragazzo turco di 18 anni, derubandolo dello smartphone. Insieme all'influencer c'era un coetaneo residente nel veronese.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, i due si sarebbero avvicinati al 18enne per rubargli il cellulare. Quando il ragazzo ha opposto resistenza, il tiktoker e il compare lo hanno aggredito. Fortunatamente, qualcuno che ha assistito alla scena ha avvisato la polizia, che è giunta sul luogo cogliendoli con le mani nel sacco.

Bebe Touche e l'amico sono stati portati presso il carcere di San Vittore e sono in attesa dell'udienza di convalida davanti al Gip. L'accusa, come già specificato, è quella di rapina aggravata, reato punito con la reclusione da sei a vent'anni e una multa da 2.000 a 4.000 euro. Per sapere cosa accadrà al tiktoker e al collega bisognerà attendere il processo.