Chi è Begona Vargas, tutto su Cameron della serie "Berlino"

All'età di 24 anni, Begona Vargas è diventata parte del cast di una delle serie televisive Netflix più attese dell'anno, Berlino.

È all'inizio della sua carriera da attrice, ma è già molto apprezzata come ballerina e modella. In particolare, il ruolo che l'ha indirizzata verso la fama è stato quello di Roberta nella serie televisiva spagnola "La Otra Mirada". Vediamo insieme chi è Begona Vargas e quali sono i suoi lavori più noti.

Chi è Begona Vargas: tra danza e recitazione

Begona Vargas è nata il 18 settembre 1999 a Madrid. Fin da bambina ha iniziato a studiare in una scuola di danza a Loeches, in provincia di Madrid.

Successivamente, si è appassionata al mondo della recitazione, iniziando a studiarla e praticarla con regolarità a partire dagli spettacoli teatrali per bambini. Tra questi, si ricordano "I miserabili" di Victor Hugo e "Il conte di Montecristo" di Alexandre Dumas.

Nel 2017 Begona Vargas ha fatto il suo debutto nel mondo cinematografico e televisivo partecipando alla serie "Centro mèdico" come Virginia. Nel 2018, invece, ha ricoperto il ruolo di cameriera nella serie comica "Paquita Salas".

Inoltre, nel 2020 ha esordito come protagonista nel film "Possession- L'appartamento del diavolo". Il 2022 è stato però l'anno della sua consacrazione come attrice.

In particolare, ha interpretato il ruolo di Bel nella serie Netflix "Benvenuti a Eden", dove ha recitato con attrici spagnole importanti come Amaia Salamanca, Berta Vazquèz e Belinda. Inoltre, ha preso parte anche a diversi programmi televisivi, come "Cara a cara" o "El Hormiguero".

Il 2022 è stato per lei importante anche per il riconoscimento di numerosi premi. Tra questi, i più rilevanti sono stati il Premio Gaudì come miglior attrice nel film "Las leyes de la frontera" e il Premio Fotogrammi d'argento come miglior attrice cinematografica.

Oltre ad essere un'attrice, Begona Vargas è anche molto attiva nel campo della beneficienza. Da anni, infatti, collabora con l'Associazione spagnola Indigo, che si prende cura dei bambini orfani su un'isola del Kenya. Grazie alle sue donazioni, questi bambini riescono a ricevere educazione e cure.

La partecipazione allo spin-off più atteso dell'anno, Berlino

Begona Vargas è stata scelta per interpretare il ruolo di Cameron nella serie tv Berlino di Netflix. Si tratta di uno spin-off della popolare serie spagnola "La casa di carta".

È incentrata sulla vita di Berlino, interpretato da Andrès de Follonosa e ambientata prima degli eventi verificatisi nella prima stagione della serie tv.

Begona Vargas, che nello spin-off ricopre il ruolo di Cameron, fa parte della banda di Berlino, il cui scopo è quello di organizzare un'ambiziosa rapina di gioielli a Parigi per un valore complessivo di 44 milioni di euro.

L'attrice spagnola, nello spin-off, ha dimostrato il talento e la versatilità che la contraddistingue come attrice, ottenendo il plauso del pubblico per la sua interpretazione.