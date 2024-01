Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni si sono lasciati? Ecco gli indizi della presunta crisi

Dopo la rottura con Stefano De Martino, Belen Rodriguez ha ritrovato la serenità al fianco dell'amico di sempre: Elio Lorenzoni. Tra i due è scattata la scintilla e con lui la celebre showgirl argentina ha superato un momento di profonda difficoltà. Tuttavia, il web è inondato di voci in merito a una presunta crisi tra i due: davvero Belen ed Elio si sono lasciati? Alcuni indizi alimentano i sospetti e i fan sono già preoccupati...

L'amore tra Belen ed Elio: così è tornato il sorriso

Finita la love story con Antonino Spinalbese, dalla quale è nata la splendida Luna Marì, Belen Rodriguez aveva riscoperto l'amore al fianco di Stefano De Martino, ex marito e padre del suo piccolo Santiago. Tra i due sembrava che tutto stesse procedendo a gonfie vele, eppure non tutti gli amori sono destinati al lieto fine.

Ospite nel salotto di Mara Venier, Belen ha confidato le difficoltà affrontate in seguito alla rottura con l'ex ballerino. Ha confidato di aver sofferto di depressione e di non aver trovato al suo fianco un uomo che sapesse aiutarla e supportarla.

"Il matrimonio è in salute e in malattia, penso di essere stata sempre in salute, poi quando è arrivata la malattia - perché la depressione è una grande malattia, è una bruttissima bestia - non ha saputo accompagnarmi. Mi sono sentita completamente sola. Tradita nel profondo, nella fiducia", ha confidato.

Non solo: chiacchierando con Mara Venier, la Rodriguez ha svelato alcuni retroscena della sua relazione. A sua detta, infatti, De Martino l'avrebbe tradita più volte con molte altre donne. Belen ha parlato chiaro, senza peli sulla lingua (alimentando non poche reazioni...). "È iniziata con un tradimento, già dopo un mese. Io fatto finta di niente, perché il matrimonio non finisce per quello. Non è finita per questo. Ho anche chiacchierato con le signorine che hanno ammesso subito tutto, sono state molto carine. Ho parlato con tutte quante, sono arrivata a 12, dopo ho smesso se no la bolletta del telefono...", ha detto con il sorriso.

A lungo si è tenuta tutto dentro, lacerandosi nel profondo. "Adesso rido, ma in quel momento non ridevo per niente", ha precisato lei stessa.

Sulla depressione che l'ha colpita ha ammesso: "Io prima pensavo 'Com'è possibile che una persona si trascuri così'. Invece quando arriva, arriva. Non riuscivo a respirare, sono arrivata a pesare 49 kg, ora ne peso 57. Non mi alzavo dal letto, non volevo più vedere la luce, non aprivo le finestre". Non solo: "Mi sono guardata e ho detto 'Stai morendo'. In un momento di lucidità ho preso coscienza e sono andata in clinica", ha svelato.

Poi la rinascita e la voglia ritrovata di rimettersi in gioco: "Ho deciso di combattere e di aprire quelle finestre. La luce piano piano è tornata". Al suo fianco, a sostenerla e appoggiarla come aveva bisogno, è arrivato proprio Elio Lorenzoni. Amici da oltre dieci anni, proprio quando meno se lo sarebbero aspettati è nato l'amore. Insomma, quale miglior coronamento per una bella amicizia? Tuttavia, non è tutto oro quel che luccica...

Belen ed Elio si sono lasciati? Le voci di una crisi si susseguono: ecco gli indizi

I media avevano già parlato di una presunta rottura tra Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni, salvo poi essere stati smentiti dai diretti interessati. Questa volta però ad alimentare le voci ci sono alcuni indizi che non possono proprio passare inosservati... Insomma, la scintilla sbocciata in estate sembra si stia affievolendo (anche se i fan della coppia sperano in una nuova smentita).

I due si sono concessi un viaggio alle Maldive, poi alla scoperta dell'Argentina, terra natia della famosa showgirl. Tra i due sembrava tutto rose e fiori: Belen ed Elio erano più affiatati che mai, eppure qualcosa pare non sia andato per il verso giusto. A testimoniarlo sarebbero alcuni indizi social.

In particolare: