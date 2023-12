Belen-Spinalbese: cosa è successo tra i due ex fidanzati e cosa c'entra la figlia

Cosa è successo tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese? I due vip ed ex fidanzati hanno iniziato una polemica social durante le feste di Natale che è arrivata al picco massimo il giorno di Santo Stefano, il 26 dicembre. Belen e Antonino sono sempre stati in buoni rapporti per amore della figlia, ma stavolta, per la prima volta, si sono pubblicamente scontrati.

Cosa è successo tra Belen e Spinalbese: la storia di Antonino e la replica della showgirl argentina

La prima frecciatina l'ha lanciata Antonino Spinalbese quando ha condiviso una storia in cui prendeva un cane in braccio come se fosse un bambino. Nella storia, rimossa poco dopo, aveva anche scritto:

My Christmas. Auguri a tutti i papà.

Belen, dopo aver trascorso le vacanze di Natale in compagnia di Elio Lorenzoni, suo nuovo fidanzato, e la figlia Luna Marì, avuta insieme a Spinalbese, ha replicato a quel post dell'ex fidanzato così:

Ho letto articoli equivoci e diffamatori sul mio conto e su mia figlia, riguardanti il Natale. Ho visto post e stories creati ad hoc per cercare di passare da vittima e mettermi in cattiva luce. Io ho sempre rispettato gli uomini. Non ho mai vietato niente e lo sai bene.

Poi ha attaccato così:

Invito la persona che mi ha tirato in ballo a occuparsi di sua figlia durante tutto l’anno. L’amore serve sempre, non solo alla Vigilia.

E ha continuato facendo intendere di voler fare causa all'ex compagno:

Le minacce sono molto gravi e hanno bisogno dell’attenta supervisione di un giudice. Non si scherza con le mamme. Perché se ci si fa spaventare, i nostri figli percepiscono tutto quanto. Spero tu abbia qualcuno di bravo per difenderti perché ho perso la pazienza. Ci vediamo in tribunale. Basta fumo, vai a lavorare.

La risposta di Spinalbese

Antonino Spinalbese, dopo le storie della showgirl, ha replicato, sempre attraverso le storie Instagram, in questo modo:

Sono purtroppo costretto per l’ennesima volta a dovermi difendere da accuse altrui infondate. Sono un padre premuroso e, naturalmente, amo mia figlia più di ogni altra persona. Lei è la mia ragione di vita.

Poi ha aggiunto:

Essere padre vuol dire amare incondizionatamente una figlia, stare in silenzio e accettare passivamente tutte le decisioni e capricci altrui. Accettare contro la mia volontà di essere messo da parte, sentendo continuamente insulti e bugie sul mio conto… ma tutto ciò va bene, perché io sono il padre ed io sarò sempre disposto a soffrire sempre e solo per mia figlia.

Spinalbese ha anche dichiarato:

Essere genitore non significa avvalersi di babysitter, autisti, personale di servizio e preferire tutti gli altri parenti o nuovi compagni alla presenza del padre…. Essere un buon padre non significa nemmeno avere i milioni in banca per prendersi cura di una figlia.

Poi ha concluso così:

Solo chi ha figli può capire cosa significhi averli vicini o lontani, quanto ti possano mancare, ed io in questi giorni di feste non ho potuto vedere mia figlia né per la Vigilia, né a Natale e come se non bastasse domani, senza il mio consenso, partirà per un viaggio.

