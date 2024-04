Francesca Fagnani torna con la quinta puntata del programma più tagliente di sempre: ecco quali sono le anticipazioni dell’ultima puntata di belve.

In onda martedì 30 aprile su Rai 2 ecco quali sono gli ospiti e le interviste della serata.

Il programma condotto da Francesca Fagnani è giunto all’ultima puntata: andrà in onda martedì 30 aprile 2024 alle ore 21.20 su Rai 2 e gli ospiti saranno Francesca Pascale, Mara Maionchi e Piero Chiambretti.

La prima intervista sarà con Francesca Pascale, ex parlamentare ed ex compagna di Silvio Berlusconi, attuale moglie di Paola Turci, cercherà di rispondere alle domande della Fagnani riguardante il suo passato, la sua vita privata e su molto altro ancora.

La seconda intervista è con Mara Maionchi, talent scout musicale, conosciuta attraverso i programmi di X Factor e Italia’s Got Talent, risponderà con estrema schiettezza alle domande della belva Francesca.

Dalle anticipazioni sembra proprio che Mara abbia molto da dire: cominciando dal cantante Tiziano Ferro. Così esordisce la Maionchi:

Tiziano Ferro perché non ha pensato che sia io che mio marito l’abbiamo aiutato ad essere quello che alla fine, in parte, è. Ma questo non è importante, non è mica d’obbligo avere della riconoscenza